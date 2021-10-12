У Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото)

Зранку керівники інституцій Європейського союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав український президент

У Києві розпочалося засідання 23-го саміту Україна – ЄС. Про це повідомляється на сайті президента України.

У саміті беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зранку керівники інституцій Європейського союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав український президент. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

Зеленський у Twitter висловив упевненість, що діалог у межах 23-го саміту Україна – ЄС «буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти».

Раніше було оприлюднено порядок денний саміту Україна – ЄС.

Також стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

«Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна – ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

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