Адвокат Саакашвілі розповів про моральний стан політика

Колишній президент Грузії з 2 жовтня перебуває в тюрмі в місті Руставі

Експрезидент Грузії не збирається припиняти голодування

Адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування. Про це Бека Басілая заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Морально він почувається дуже міцно, налаштований на боротьбу демократичним шляхом з цим проросійським олігархічним режимом. Щодо стану його здоров’я... Треба розуміти, що голодування послаблює здоров’я, але він не збирається припиняти голодувати та збирається йти до кінця, щоб його вимоги були виконані», – сказав адвокат.

До слова, Міністерство юстиції Грузії спростувало повідомлення про погіршення здоров'я колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. У заяві, опублікованій у Facebook відомства, наголошується, що його стан задовільний.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.