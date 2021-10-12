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    Адвокат Саакашвілі розповів про моральний стан політика

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    Колишній президент Грузії з 2 жовтня перебуває в тюрмі в місті Руставі - Адвокат Саакашвілі розповів про моральний стан політика

    Колишній президент Грузії з 2 жовтня перебуває в тюрмі в місті Руставі

    фото УНІАН

    Експрезидент Грузії не збирається припиняти голодування

    Адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування. Про це Бека Басілая заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Морально він почувається дуже міцно, налаштований на боротьбу демократичним шляхом з цим проросійським олігархічним режимом. Щодо стану його здоров’я... Треба розуміти, що голодування послаблює здоров’я, але він не збирається припиняти голодувати та збирається йти до кінця, щоб його вимоги були виконані», – сказав адвокат.

    До слова, Міністерство юстиції Грузії спростувало повідомлення про погіршення здоров'я колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. У заяві, опублікованій у Facebook відомства, наголошується, що його стан задовільний.

    Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: МЗС Михайло Саакашвілі Міністерство юстиції арешт адвокат Володимир Зеленський Саломе Зурабішвілі
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    Адвокат Саакашвілі розповів про моральний стан політика