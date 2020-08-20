Дві фатальні помилки Росії

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Путіна залишилося мало часу...

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Первая фатальная ошибка путинской России в 21 веке – это вторжение в дружественную Украину,оккупация Донбасса и Крыма в 2014 году.

Эта историческая ошибка Путина привела к тяжелейшим геополитическим последствиям для всей Европы и России. Она привела к нарастающим международной изоляции России и мощным западным санкциями, которые сильно затруднили конкуренцию России в 21 веке с мировыми центрами- США и Китаем. Но главное непредсказуемое последствие этой стратегической ошибки было появление рядом с Москвой обиженной и враждебной Украины, которая начисто уничтожила геополитические мечты Путина о восстановлении мировой роли России в 21 веке. Теперь Россию во всем мире знают, как агрессора, способного нанести существенный вред своим соседям, но не способной играть достойную роль в международном сообществе. Кто бы не пришел к власти в Украине, страна будет стремится освободить оккупированные территории и восстановить свою территориальную целостность.

После оккупации Донбасса и Крыма геополитическое положение России резко ухудшилось , а не улучшилось. Если раньше враждебные войска и ракеты находились на 1000 км от Москвы, то сейчас всего на 500 км. Геополитическая «красная линия» переместилась в 2014 году с западно-украинской границы на восточно-украинскую границу в 2020 году. А сама Украина, не будучи членом НАТО, объективно становится «эпицентром евроатлантической безопасности». Не этого результата хотели российские генералы в 2014 году, планировавшие вероломное вторжение в Украину.

Вторая фатальная ошибка путинской России – это отказ от «своевременного» аншлюса Белоруси.

У Путина и Лукашенко было 20 лет, когда они могли практически безболезненно ассимилировать Белорусь. А сейчас это придется делать во время тяжелейшего политического кризиса, после того, как «вечный» президент Лукашенко в очередной раз грубо фальсифицировал президентские выборы и проявил чудовищную жестокость при разгоне протестующих. Последние раз информацию о таком зверстве властей в борьбе протестующими избирателями мировое сообщество получало лишь в конце 20 века из Латинской Америки.

Как бы не развивались события в Белоруси, свержение Лукашенко приведет к окончательной потери Кремлем перспективы евразийского проекта интеграции бывших стран СНГ под эгидой Москвы.

При Лукашенко аншлюс Белоруси Россией было делом техники, а не времени. А сейчас может быть и поздно. Сейчас у Путина осталось мало времени, чтобы принять решение об присоединении Белоруси. Либо Россия быстро и отрыто поглощает Белорусь, который становится вечной «головной болью» Кремля, «чемоданом без ручки», как оккупированный Донбасс и Крым. Либо Путину придется признать, что легко выиграв, вместе с Лукашенко, первый раунд борьбы на Минск, он стратегически теряет Белорусь, которая начнет с помощью Европы и США медленно, но уверенно дистанцироваться от Москвы.

Сейчас Путин прекрасно понимает, что никто в «имперской» России ему не простит потери Белоруси. Но если решение об вероломном нападении на Украину он принимал в спокойной, удобной для себя обстановке, то решение об аншлюсе Белоруси ему приходится принимать под давлением неблагоприятных обстоятельств и отсутствии необходимых ресурсов. Так что времени осталось мало.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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