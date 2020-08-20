Компанія SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акціонерний капітал компанії наразі становить $46 млрд

Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування.

Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в середу, 19 серпня.

Підкреслюється, що це найбільший на сьогодні раунд інвестування в SpaceX. При цьому самі інвестори не розкриваються. Після вливання цих коштів акціонерний капітал компанії становить $46 млрд.

Як зазначає Reuters, попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX. До кінця 2020 року цей проект повинен забезпечити високошвидкісний інтернет в Канаді і США.

Напередодні ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета.

Загальна сума інвестицій в проект оцінюється у $10 млрд.