Литва закрила в’їзд для Лукашенка
У Литві вважають, що результати президентських виборів у Білорусі сфальсифіковані
Міністерство закордонних справ Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким заборонений в'їзд в країну.
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що список вже переданий до міністерства внутрішніх справ Литви.
За словами глави зовнішньополітичного відомства Лінаса Лінкявічюса, всього в цьому списку 32 особи, яких Литва вважає пов'язаними з фальсифікацією підсумків голосування на президентських виборах у Білорусі і з тортурами протестувальників.
Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.
Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.
Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.
Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.