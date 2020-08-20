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    Литва закрила в’їзд для Лукашенка

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    В &laquo;чорному списку&raquo; Литви 32 людини, у тому числі Олександр Лукашенко - Литва закрила в’їзд для Лукашенка
    В «чорному списку» Литви 32 людини, у тому числі Олександр Лукашенко

    У Литві вважають, що результати президентських виборів у Білорусі сфальсифіковані

    Міністерство закордонних справ Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким заборонений в'їзд в країну.

    Про це повідомляє Delfi.

    Зазначається, що список вже переданий до міністерства внутрішніх справ Литви.

    За словами глави зовнішньополітичного відомства Лінаса Лінкявічюса, всього в цьому списку 32 особи, яких Литва вважає пов'язаними з фальсифікацією підсумків голосування на президентських виборах у Білорусі і з тортурами протестувальників.

    Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

    Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

    Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    Білорусь вибори санкції Олександр Лукашенко політика Литва президент
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