Литва закрила в’їзд для Лукашенка



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В «чорному списку» Литви 32 людини, у тому числі Олександр Лукашенко

У Литві вважають, що результати президентських виборів у Білорусі сфальсифіковані

Міністерство закордонних справ Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким заборонений в'їзд в країну.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що список вже переданий до міністерства внутрішніх справ Литви.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Лінаса Лінкявічюса, всього в цьому списку 32 особи, яких Литва вважає пов'язаними з фальсифікацією підсумків голосування на президентських виборах у Білорусі і з тортурами протестувальників.

Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.