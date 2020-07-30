Ердоган показав всьому світу, що Путін вже не той

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган фото з відкритих джерел

Туреччина зненацька ввела свої війська в Азербайджан

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Пока турецкие войска вошли только в Нахичевань - автономная территория Азербайджана, типа оккупированного Россией Крыма или «российского» Кенигсберга. Это международный прецедент. Теперь, в будущем, точно так, как Турция, по просьбе азербайджанского правительства, ввела войска в Нахичевань, точно так Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова.

Причина ввода войск Турции в Нахичевань очень простая. Турция единственная стран НАТО и всей Евразии, которая не боится России и делает все что считает нужным, реализуя свои национальные интересы и амбициозные планы своего президента Эрдогана. Мало того, что Турция активно сопротивляется российской экспансии в Сирии и Ливии, а недавно турецкий президент Эрдоган, на глазах у православного лидера России Путина, грубо исламизировал великий памятник мировой и византийского культуры собор-музей Святая София. Теперь очередь пришла для активного вмешательства Турции в армяно-азербайджанский конфликт на стороне Азербайджана против Армении, которую активно поддерживает Россия.

Введение войск Турции, по просьбе азербайджанского правительства, это не просто опасная угроза Армении, но и сильный «нож в спину», как любит выражаться президент Путин.

В отличии от Путина, который уже двадцать лет безуспешно и грязно стоит свой мифический «русскими мир», за счет несчастной Украины, Эрдоган довольно успешно строит свой «тюркский мир» от Крыма до Казахстана и Туркменистана.

Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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