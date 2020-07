Трамп не хоче захищати Німеччину, яка платить мільярди доларів Росії

Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення скоротити американський військовий контингент у Німеччині співпрацею ФРН із Росією у сфері енергетики.

Про це написав Трамп у своєму Twitter.

«Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми повинні захистити Німеччину від Росії. Що це взагалі таке?», — написав Трамп.

Він підкреслив, що Німеччина «дуже прострочила» виплату НАТО 2-процентного внеску від ВВП країни.

«Тому ми виводимо частину нашого контингенту з Німеччини», — написав глава Білого дому.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!