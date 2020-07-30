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    У світі

    Трамп не хоче захищати Німеччину, яка платить мільярди доларів Росії

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    Дональд Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії - Трамп не хоче захищати Німеччину, яка платить мільярди доларів Росії
    Дональд Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії

    Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, зазначив Трамп

    Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення скоротити американський військовий контингент у Німеччині співпрацею ФРН із Росією у сфері енергетики.

    Про це написав Трамп у своєму Twitter.

    «Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми повинні захистити Німеччину від Росії. Що це взагалі таке?», — написав Трамп.

    Він підкреслив, що Німеччина «дуже прострочила» виплату НАТО 2-процентного внеску від ВВП країни.

    «Тому ми виводимо частину нашого контингенту з Німеччини», — написав глава Білого дому.

    Нагадаємо, 29 липня міністр оборони США Марк Еспер повідомив, що його країна виведе з Німеччини майже 12 тис військовослужбовців, але майже половину з них залишать в Європі для протидії загрозам з боку Росії.

    Як повідомлялося, 5 червня з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

    До слова, у Німеччині відреагували на можливе виведення військ США.

    Росія США Німеччина міністр НАТО Дональд Трамп ВВП
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