Окупанти на Донбасі від початку доби зберігають «тишу»



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На всіх ділянках фронту зберігається режим тиші, - речниця

Бойових втрат серед українських бійців з початку доби нема

Російські окупаційні війська на Донбасі від початку доби 8 вересня не обстрілювали позиції українських захисників. Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано, на всіх ділянках фронту зберігається режим тиші», – повідомила речниця.

Вона додала, що бойових втрат серед українських бійців з початку доби нема.

Як повідомлялося, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Також 6 вересня біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.