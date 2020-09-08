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    Війна на Донбасі: двоє військових підірвалися на міні

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    Війна на Донбасі: двоє військових підірвалися на міні

    Обом військовим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю

    У зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров'я задовільний.

    Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Пораненим надали медичну допомогу та евакуювали до медзакладів.

    Зараз на місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил.

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    Рааніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що окупанти на Донбасі від початку доби зберігають «тишу».

    Як повідомлялося, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

    6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

    Також 6 вересня під час гасіння пожежі біля населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок цього двоє військових дістали поранення різного ступеня важкості. 7 вересня один з них помер від отриманих опіків.

    Разом з тим ОБСЄ нарахувала 950 порушень від початку перемир’я на Донбасі.

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