Війна на Донбасі: двоє військових підірвалися на міні



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Обом військовим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю

У зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Пораненим надали медичну допомогу та евакуювали до медзакладів.

Зараз на місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил.

Рааніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що окупанти на Донбасі від початку доби зберігають «тишу».

Як повідомлялося, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Також 6 вересня під час гасіння пожежі біля населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок цього двоє військових дістали поранення різного ступеня важкості. 7 вересня один з них помер від отриманих опіків.

Разом з тим ОБСЄ нарахувала 950 порушень від початку перемир’я на Донбасі.