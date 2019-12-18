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    Думки вголос

    Китайський щит Лукашенка

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко - Китайський щит Лукашенка
    Олександр Лукашенко

    Путіну знову не щастить

    Мовою оригіналу

    После остановки строительства Северного потока и неопределенной нормандской встрече в Париже Кремлю опять не везет.

    Неприятность пришла не с Запада, а с Востока. Мало того, что Украина не хочет подписывать кабальный и невыгодный газовый договор с Россией и не боится военной угрозы вторжения на Донбассе, теперь и президент Белоруссии Лукашенко, обещавший 20 декабря сделать Путину «новогодний подарок» - сдать свою страну в аренду Кремлю, успел получить от Китая спасательный круг.

    Китай, не побоявшись гнева Путина, выдал Белоруссии срочный кредит в 500 млн долларов. То, что должен был делать Кремль, в надежде заполучить до Нового года Белоруссию, сделал Пекин. Таким образом, «поглощение» Белоруссии Кремлем откладывается на неопределенный срок.

    Пикантность это резкого антироссийского шага Китая заключается в том, что срочный кредит был выдан Лукашенко без привязки к реализации какого-либо конкретного проекта и может быть использован Белоруссией по своему усмотрению.

    Но самое главное в том, что теперь Китай будет заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти президента Лукашенко. А это уже серьезная защита, для мечущегося в разные стороны, под давлением Москвы, Лукашенко.

    Теперь Путин, к 20 декабря, теряет мощный рычаг шантажа на президента Лукашенко в виде угрозы переворота в Минске и вынужден будет, либо временно отступить или идти на компромиссы с белорусским президентом.

    Москве придется договариваться о судьбе Белоруссии с Пекином или бросаться в очередную авантюру в центре Европы.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Олександр Лукашенко Китай Путін Беларусь
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