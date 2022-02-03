Німеччина забула своє минуле

Берлін намагається змусити Україну визнати, легалізувати сепаратистські утворення та окупацію Криму

Готовність Німеччини йти на поступки путінської Росії (легалізація окупації Криму та Донбасу) за рахунок територіальної цілісності України, більш дивовижна, тому що сама Німеччина з 1949 року декілька десятиліть, відчайдушно боролася за відновлення своєї територіальної цілісності, – возз'єднання ФРН та контрольованого СРСР НДР. Тому вона так люто прагнула в НАТО, незважаючи на територіальний конфлікт із СРСР (проблема НДР).

А зараз Німеччині вже не потрібне напівживе НАТО, яке п'ятдесят років прикривало її безпеку від загрози агресії з боку Варшавського блоку. Сьогодні обережна Німеччина переконує НАТО, що не можна допомагати Україні, щоб не зіпсувати відносини з путінською Росією.

Німеччина найсильніша країна Європи, яка легко домовиться з Росією з будь-якого питання, щоправда, за рахунок інтересів інших держав. Сьогодні байдужа Німеччина не визнає факту розчленування України – східноєвропейської держави, на окупований Росією Крим-Донбас і незалежну Україну. Адже це так зручно для Берліна. Через «нормандський формат» Берлін намагається змусити Україну визнати, легалізувати сепаратистські утворення та окупацію Криму. Ось що означає дешевий російський газ і успішна багаторічна «шредизація» частини німецької правлячої еліти, яка мислить синхронно з Кремлем, а не з Європою та НАТО.

Перспектива будівництва через голови багатьох країн, грандіозного геополітичного «мосту» між Німеччиною, Росією та Китаєм робить для Берліна нецікавими проблеми США, ЄС, НАТО, військово-політичні конфлікти у Східній Європі, що тільки заважають могутності путінської Росії.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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