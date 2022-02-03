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    Економіка та фінанси

    Уперше державний борг США перевищив $30 трлн

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    Міністерство фінансів вважає, що борг &laquo;дуже керований&raquo; через низькі відсоткові ставки - Уперше державний борг США перевищив $30 трлн
    Міністерство фінансів вважає, що борг «дуже керований» через низькі відсоткові ставки
    фото з відкритих джерел

    Тенденція відображає збільшення федеральних запозичень під час пандемії Covid-19

    За даними американського Міністерства фінансів, загальний непогашений держборг становив $30,01 трлн станом на 31 січня. Це майже на $7 трлн більше, ніж наприкінці січня 2020 року, незадовго до початку пандемії, пише WSJ.

    Загальний борг США включає державний зовнішній і внутрішньодержавний борг. Термін дії багатьох федеральних програм допомоги під час пандемії, затверджених Конгресом, минув, внаслідок чого американці залишилися з меншою фінансовою допомогою, ніж під час пандемії.

    Конгрес за часів адміністрацій Трампа та Байдена санкціонував виділення трильйонів доларів на програми боротьби з пандемією, спрямовані на підтримку малого бізнесу, безробітних, родин із дітьми, орендарів житла та інших груп.

    Міністерка фінансів Джанет Єллен на Всесвітньому економічному форумі онлайн в січні заявила, що реагуючи на спад в економіці, спричинений пандемією, відомство здійснювало витрати, які не фінансувалися за рахунок підвищення податків.

    На її думку, важливо оцінювати стійкість боргу в контексті відсоткових ставок і додала, що борг США «дуже керований» через низькі відсоткові ставки.

    Водночас за підсумками 2021 року економіка США зросла на 5,7% – рекордного показника з 1984 року.

    Нагадаємо, у жовтні Байден підвищив стелю держборгу на $480 млрд та запобіг дефолту США.

    Раніше держборг США досяг стелі. Мінфін взявся до «екстраординарних» заходів.

    Теги: борг США економіка
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    Уперше державний борг США перевищив $30 трлн