Уперше державний борг США перевищив $30 трлн

Тенденція відображає збільшення федеральних запозичень під час пандемії Covid-19

За даними американського Міністерства фінансів, загальний непогашений держборг становив $30,01 трлн станом на 31 січня. Це майже на $7 трлн більше, ніж наприкінці січня 2020 року, незадовго до початку пандемії, пише WSJ.

Загальний борг США включає державний зовнішній і внутрішньодержавний борг. Термін дії багатьох федеральних програм допомоги під час пандемії, затверджених Конгресом, минув, внаслідок чого американці залишилися з меншою фінансовою допомогою, ніж під час пандемії.

Конгрес за часів адміністрацій Трампа та Байдена санкціонував виділення трильйонів доларів на програми боротьби з пандемією, спрямовані на підтримку малого бізнесу, безробітних, родин із дітьми, орендарів житла та інших груп.

Міністерка фінансів Джанет Єллен на Всесвітньому економічному форумі онлайн в січні заявила, що реагуючи на спад в економіці, спричинений пандемією, відомство здійснювало витрати, які не фінансувалися за рахунок підвищення податків.

На її думку, важливо оцінювати стійкість боргу в контексті відсоткових ставок і додала, що борг США «дуже керований» через низькі відсоткові ставки.

Водночас за підсумками 2021 року економіка США зросла на 5,7% – рекордного показника з 1984 року.

Нагадаємо, у жовтні Байден підвищив стелю держборгу на $480 млрд та запобіг дефолту США.

Раніше держборг США досяг стелі. Мінфін взявся до «екстраординарних» заходів.