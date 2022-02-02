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    Канцлер Німеччини поїде до Путіна

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    Шольц анонсував поїздку до Москви&nbsp; - Канцлер Німеччини поїде до Путіна
    Шольц анонсував поїздку до Москви 
    фото з відкритих джерел

    Незабаром Олаф Шольц завітає до США, а тоді прибуде з візитом до РФ

    Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє ZDF.

    «Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну», – заявив Шольц.

    За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

    «Справа в тому, що тут відбувається узгоджена політика і ми приймаємо добре підготовлені рішення», – зазначив канцлер і додав, що «виступатиме в Москві з необхідних питань».

    Нагадаємо, 1 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

    Раніше канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

    Також Шольц заявляв про дії РФ: «Це загроза миру та безпеці в Європі».

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    Теги: США Путін політика напад солдат Олаф Шольц
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    Канцлер Німеччини поїде до Путіна