Канцлер Німеччини поїде до Путіна

Незабаром Олаф Шольц завітає до США, а тоді прибуде з візитом до РФ

Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє ZDF.

«Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну», – заявив Шольц.

За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

«Справа в тому, що тут відбувається узгоджена політика і ми приймаємо добре підготовлені рішення», – зазначив канцлер і додав, що «виступатиме в Москві з необхідних питань».

Нагадаємо, 1 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

Раніше канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

Також Шольц заявляв про дії РФ: «Це загроза миру та безпеці в Європі».

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