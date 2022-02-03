Україна отримає новий пакет економічної допомоги від США
Білий дім підтвердив намір надати додаткову допомогу в умовах військового тиску з російського боку
Білий дім офіційно підтвердив, що американська сторона опрацьовує разом з українським урядом новий пакет економічної допомоги Україні на тлі агресії з боку РФ. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
«Так, ми обговорюємо з українською стороною пакет економічної допомоги», – підтвердила офіційна представниця адміністрації Байдена.
Вона нагадала, що про це йшлося під час розмови президентів Байдена й Зеленського минулого тижня, й зараз обговорення наступних кроків продовжується на рівні урядових структур США й України.
Псакі також зауважила, що це не перший пакет економічної допомоги, який США надає українській стороні разом з підтримкою у сфері безпеки, а також у гуманітарній сфері. Тож, за її словами, нинішні обговорення спиратимуться на цей досвід.
Після розмови президентів США й України 27 січня американська сторона поінформувала, що обмірковує шляхи додаткової допомоги для економіки України в умовах військового тиску з російського боку.
До слова, Білий дім по-новому оцінив можливість вторгнення РФ в Україну.
Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.