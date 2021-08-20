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    Думки вголос

    Події в Афганістані та прискорення світу

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Події в Афганістані та прискорення світу

    Важливо, щоб міжнародне співтовариство не отримало подальший негативний акумулятивний ефект

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    Скоропостижный выход США из Афганистана в 2021 году можно сравнить только с стремительным распадом СССР в 1991 году или скоростью пандемии коронавируса в мире. Все три глобальных события оказались непредсказуемы и характеризуются катастрофическими последствиями.

    Не только скорость и неожиданность прочно объединяют эти события, но и их поразительная необратимость. Кроме того, цепь этих мировых «обрушений» носит интенсивный и сетевой характер, который приводит к самым неожиданным метаморфозам мирового сообщества.

    Поэтому каскад этих трех событий резко увеличивает огромную неопределенность их влияния на будущее мира.

    Теперь важно, чтобы международное сообщество не получило дальнейший негативный акуммулятивный эффект от взаимодействия этих грандиозных событий, а нашло в себе силы остановить процесс «перманентной поломки» нашего мира.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: США Афганістан СРСР
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    Події в Афганістані та прискорення світу