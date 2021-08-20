Боротьба за те, щоб зупинити Путіна, Україною виграна. А от боротьба за нову Україну як частину Заходу поки що ні

Користання з американських труднощів в Афганістані неодмінно повернеться нам бумерангом

Не розумію тих, хто вірить у використання проблем для іміджу США від останніх подій в Афганістані для нас. Мовляв, нехай щось дадуть, щоб цей імідж покращити. Це та сама забавна надія на «дядю Джо», а тут ще й бажання використати непросту для США ситуацію. Так зі США не працює.

А головне, ті, хто так вважають, не винесли урок з нещодавніх подій. США увійшли в Афганістан, щоб перемогти Аль-Каїду, і ця задача частково вирішена. Це боротьба «проти». А от боротьба «за» новий Афганістан програна. Тепер подивіться на нас, на Україну. Боротьба за те, щоб зупинити Путіна, виграна. Звісно далеко не остаточно. А от боротьба за нову Україну як частину Заходу поки що, погодьтеся, ні.

Висновок простий: невдача у боротьбі за «новий Афганістан» може призвести до згортання боротьби за нові демократії, зокрема, за нову Україну. А нам спільний успіх зі США необхідний – лише з ними можна зупинити Росію та Путіна. А користання з американських труднощів в Афганістані неодмінно повернеться нам бумерангом.

Джерело: блог Павла Клімкіна

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