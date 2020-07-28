Політичний клінч президента Зеленського
Зеленський не може, Путін не хоче...
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Вероятно, что телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и президентом Росси Путиным состоялся по просьбе Кадырова, который потребовал от Зеленского, либо еще раз извиниться за нанесенное оскорбление или позвонить Путину, что украинский президент и сделал.
В ходе телефонного разговора президента Украины Зеленского интересовали механизмы прекращения огня в зоне АТО, а президент России Путин настаивает на внесение изменений в Конституцию Украины для легализации сепаратистских «республик» -марионеток Кремля. Ни то, ни другое реально невозможно. Шантаж Кадырова не помог ни Путину, ни Зеленскому.
Это политический клинч.
С одной стороны, президент России Путин НЕ ХОЧЕТ вывести свои войска с оккупированной Кремлем территории Донбасса и дать Украине возможность провести свободные местные выборы.
С другой стороны, президент Украины Зеленский НЕ МОЖЕТ, военно-политическим путем, освободить оккупированные Россией районы Донбасса. А дипломатические методы разрешения этого военно-политического конфликта между Россией и Украиной невозможны в рамках вялотекущего и неэффективного «Нормандского формата» и позорных Минских соглашений, на чем настаивают и Путин и Зеленский, а возможны только в рамках «Женевского формата», когда судьбу этого конфликта быстро и плодотворно могут решить лидеры «США-ЕС-Украины-России».
Джерело: блог Віктора Небоженка