Політичний клінч президента Зеленського

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський не може, Путін не хоче...

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Вероятно, что телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и президентом Росси Путиным состоялся по просьбе Кадырова, который потребовал от Зеленского, либо еще раз извиниться за нанесенное оскорбление или позвонить Путину, что украинский президент и сделал.

В ходе телефонного разговора президента Украины Зеленского интересовали механизмы прекращения огня в зоне АТО, а президент России Путин настаивает на внесение изменений в Конституцию Украины для легализации сепаратистских «республик» -марионеток Кремля. Ни то, ни другое реально невозможно. Шантаж Кадырова не помог ни Путину, ни Зеленскому.

Это политический клинч.

С одной стороны, президент России Путин НЕ ХОЧЕТ вывести свои войска с оккупированной Кремлем территории Донбасса и дать Украине возможность провести свободные местные выборы.

С другой стороны, президент Украины Зеленский НЕ МОЖЕТ, военно-политическим путем, освободить оккупированные Россией районы Донбасса. А дипломатические методы разрешения этого военно-политического конфликта между Россией и Украиной невозможны в рамках вялотекущего и неэффективного «Нормандского формата» и позорных Минских соглашений, на чем настаивают и Путин и Зеленский, а возможны только в рамках «Женевского формата», когда судьбу этого конфликта быстро и плодотворно могут решить лидеры «США-ЕС-Украины-России».

Джерело: блог Віктора Небоженка

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