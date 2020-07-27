Бойовик Кадирова зізнався, що воював в Україні



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Замід Чалаєв і Рамзан Кадиров

«Був в Україні і Лівії, потім Сирія та Південна Осетія», — похизувався Чалаєв

Командир полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв зізнався, що воював в Україні і отримав за це медаль.

Про це повідомляє «МБХ-медиа».

Соратник чинного лідера Чечні Рамзана Кадирова виклав у власному Instagram фото з різними нагородами. Видання звернуло увагу, що Чалаєв відверто відповів на запитання, звідки вони.

«Був в Україні і Лівії, потім Сирія та Південна Осетія», — написав він.

Командир полка Кадырова Замид Чалаев выложил в Instagram фото с военными наградами. В комментариях он признался, что воевал в Украине и получил за это медаль. Фото: Instagram/za_kra_zamid_chalaev pic.twitter.com/R25hoVAZVe — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2020

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, у Кремлі вчергове заявили про те, що Росія «не є учасником конфлікту на сході України», і нібито тому не може гарантувати дотримання перемир’я з боку бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР».

Минулого тижня Путін зробив Кадирова генерал-майором.

Нагадаємо, 19 липня Кадиров закликав українського президента Володимира Зеленського зателефонувати Путіну і пригрозив особистою помстою.

В Офісі президента України заявили, що коментувати слова ватажка Чечні Рамзана Кадирова немає сенсу.

Як відомо, раніше Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. «Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.