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    Бойовик Кадирова зізнався, що воював в Україні

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    Замід Чалаєв і Рамзан Кадиров&nbsp; - Бойовик Кадирова зізнався, що воював в Україні
    Замід Чалаєв і Рамзан Кадиров 

    «Був в Україні і Лівії, потім Сирія та Південна Осетія», — похизувався Чалаєв

    Командир полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв зізнався, що воював в Україні і отримав за це медаль.

    Про це повідомляє «МБХ-медиа».

    Соратник чинного лідера Чечні Рамзана Кадирова виклав у власному Instagram фото з різними нагородами. Видання звернуло увагу, що Чалаєв відверто відповів на запитання, звідки вони.

    «Був в Україні і Лівії, потім Сирія та Південна Осетія», — написав він.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, у Кремлі вчергове заявили про те, що Росія «не є учасником конфлікту на сході України», і нібито тому не може гарантувати дотримання перемир’я з боку бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР».

    Минулого тижня Путін зробив Кадирова генерал-майором

    Нагадаємо, 19 липня Кадиров закликав українського президента Володимира Зеленського зателефонувати Путіну і пригрозив особистою помстою.

    В Офісі президента України заявили, що коментувати слова ватажка Чечні Рамзана Кадирова немає сенсу.

    Як відомо, раніше Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

    Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. «Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.

     

    Росія бойовики на Донбасі ДНР Сирія ЛНР Чечня Рамзан Кадиров Південна Осетія
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