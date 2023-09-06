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Китай пом'якшив свою позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай пом'якшив свою позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ
Bloomberg стверджує, що країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, однак з Росією ще потрібно знайти компроміс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України

Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. У минулому Китай зберігав нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну. Про це заявив не названий французький чиновник, пише Bloomberg.

За даними видання, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України порівняно з минулим роком.

Як повідомив французький чиновник, всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні. Однак з Росією ще потрібно знайти компроміс.

«Велика двадцятка» G20, або як її називають офіційно, – The Group of Twenty major advanced and emerging economies – це неформальний клуб урядів держав з найбільш розвиненою економікою та економікою, що розвивається. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20.

До слова, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не було запрошено на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що Сі Цзіньпін пропустить саміт G20 в Індії. 

Теги: саміт Китай Україна G20

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