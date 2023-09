Китай пом'якшив свою позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ

Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. У минулому Китай зберігав нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну. Про це заявив не названий французький чиновник, пише Bloomberg.

За даними видання, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України порівняно з минулим роком.

Як повідомив французький чиновник, всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні. Однак з Росією ще потрібно знайти компроміс.

«Велика двадцятка» G20, або як її називають офіційно, – The Group of Twenty major advanced and emerging economies – це неформальний клуб урядів держав з найбільш розвиненою економікою та економікою, що розвивається.