«Дякую, що підтримуєте хлопців». На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни

Циремпілова в Instagram писала пости з літерою Z

До Чемпіонату світу з боротьби готується росіянка Жаргалма Циремпілова. Про свою підготовку до головного турніру року вона сама радісно писала в соціальних мережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Циремпілова в Instagram писала пости з літерою Z, лайкала дописи на підтримку агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також в коментарі до допису про агресію РФ Циремпілова подякувала депутату Держдуми РФ Шолбану Кара-оолу за «підтримку наших хлопців».

Для написання цього матеріалу була використана інформація зі статті медійного проєкту «Watchers» «Прихильники геноциду. Як російські борці підтримують війну проти України».