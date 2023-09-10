«Дякую, що підтримуєте хлопців». На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни
Циремпілова в Instagram писала пости з літерою Z
До Чемпіонату світу з боротьби готується росіянка Жаргалма Циремпілова. Про свою підготовку до головного турніру року вона сама радісно писала в соціальних мережах.
Циремпілова в Instagram писала пости з літерою Z, лайкала дописи на підтримку агресії.
Також в коментарі до допису про агресію РФ Циремпілова подякувала депутату Держдуми РФ Шолбану Кара-оолу за «підтримку наших хлопців».
Для написання цього матеріалу була використана інформація зі статті медійного проєкту «Watchers» «Прихильники геноциду. Як російські борці підтримують війну проти України».
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