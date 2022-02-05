«Слуги народу» за два роки стали мультимільйонерами, а народ України – бідним

Головна драма Зеленського не в тому, що він набрав у свою команду малоосвічених та жадібних людей

Президент та його депутати...

Справа не просто у скандальній поведінці, під час ДТП, самовпевненого, народного депутата парламентської більшості «Слуги народу» Трухіна.

Головна драма президента України Зеленського не в тому, що він набрав малоосвічених, жадібних, зухвалих людей на посаду народних депутатів України та прикрив їх своєю репутацією. Добре видно, що їм байдужа доля України та сам законодавчий процес, поза їхнім матеріальним стимулюванням. Вони й не приховують, що їх насамперед цікавлять власні інтереси та можливість збагачення на цій «славній роботі».

На практиці президент Зеленський давно розчарувався в морально-політичних якостях своїх «слуг» – народних депутатів. Він уже не довіряє їм і не сподівається на них. На помсту, його народні депутати, незадоволені його сумбурною владою, використовують його ім'я та прикриття для вирішення своїх особистих питань. Вони чудово усвідомлюють, що мають більше можливостей дискредитувати президента Зеленського, ніж його можливості їх покарати.

В результаті склалася парадоксальна і дуже небезпечна ситуація, коли народні депутати парламентської більшості «Слуги народу» використовують президента більше, ніж він їх, але політичну відповідальність несе президент Зеленський.

Головна трагедія президента України Зеленського в тому, що він лише за два роки «зробив» більшість народних депутатів своєї фракції «Слуги народу» мультимільйонерами, а народ України – новими бідними.

В Україні таке довго не забувається.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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