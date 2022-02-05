Зеленський узгодив із президентом Євроради шляхи деескалації конфлікту з Росією

Встановленя миру та припинення російської агресії потрібно проводити в межах усіх наявних форматів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, у ході якої сторони обговорили загрозу з боку Росії та шляхи деескалації конфлікту. Про це у своєму Twitter повідомив глова держави.

«Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку», – написав Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Had a phone conversation with @eucopresident. Discussed current situation around & its de-escalation within all existing formats. We're making diplomatic efforts to restore peace and continue practical cooperation in all areas. Grateful to for the continued support to — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Раніше Зеленський та президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорювали політико-дипломатичні шляхи деескалації безпекової ситуації навколо України та можливість підготовки превентивних санкцій 24 січня.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги.

У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

До слова, 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

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