Зеленський узгодив із президентом Євроради шляхи деескалації конфлікту з Росією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, у ході якої сторони обговорили загрозу з боку Росії та шляхи деескалації конфлікту. Про це у своєму Twitter повідомив глова держави.

«Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку», – написав Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Had a phone conversation with @eucopresident. Discussed current situation around & its de-escalation within all existing formats. We're making diplomatic efforts to restore peace and continue practical cooperation in all areas. Grateful to for the continued support to