Сергій Притула створює власну партію та вже придумав назву

Джерела ЗМІ інформують про створення партії «24 серпня»

У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії «24 серпня» Сергія Притули, повідомляє «Українська правда» із посиланням на оточення Притули.

За інформацією видання на зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.

Повна назва нової політсили – «Політична партія «24 серпня».

Нагадаємо, у квітні 2021 року Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії «Голос». Голова партії «Голос» Кіра Рудик відповіла тоді Притулі, що – це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

Шоумен заявляв, що партія перебуває на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

«Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду»

Нагадааємо, 7 червня телеведучий та політик Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили.

Притула наголосив, що не йде з політики, а йде з партії, яка, на його думку, вже не відповідає своїм початковим засадам. Також він розкритикував керівництво політсили.

У 2019 році на виборах до Верховної Ради Притула був 30-м номером у партійному списку політсили, і до парламенту не обрався. У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від «Голосу», посівши третє місце із результатом у 7,87%.

Раніше український шоумен Сергій Притула, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, повідомив, що веде перемовини з партіями про партнерство та спільні дії. Він готовий залучати до партійної роботи людей з політичним досвідом.

При цьому, поки шоумен-політик не називав прізвища людей, з якими буде займатися партійним будівництвом.

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