Стало відомо, хто очолить ЮНІСЕФ

Помічниця Байдена стала новою главою Дитячого фонду ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив новою директоркою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) помічницю президента США Джо Байдена Кетрін Рассел. Про це повідомляє сайт ООН.

Раніше Рассел очолювала в Білому домі відділ, який займається кадровими питаннями. Також протягом 2013-2017 років вона була послом Державного департаменту США з особливих доручень, пов'язаних із проблемами жінок.

«Кетрін Рассел має за плечима багаторічний досвід роботи в галузі інноваційного розвитку та надання підтримки вразливим групам населення в усьому світі, зокрема жінкам і дівчаткам, які опинилися в умовах гуманітарної кризи», – ідеться у повідомленні ООН.

Помічниця Байдена змінить на цій посаді Генрієтту Фор, яка керувала ЮНІСЕФ із січня 2018 року.

ЮНІСЕФ – міжнародний фонд із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах.

Нагадаємо, ООН заявляє про глобальну кризу: мільйони дітей під загрозою.

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