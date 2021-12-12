Нормандська зустріч у Брюсселі може відбутися вже незабаром, але без Росії
Зеленський днями має шанс зустрітися із Шольцем та Макроном
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».
«Ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Еммануелем Макроном у форматі нормандська трійка», – заявив посол.
Нагадаємо, США вже долучились до нормандського формату – Арестович.
Як заявив нещодавно Макрон: «нормандський формат» зберігає свою актуальність.
Крім того, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».
Тим часом Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».