Нормандська зустріч у Брюсселі може відбутися вже незабаром, але без Росії

Зеленський днями має шанс зустрітися із Шольцем та Макроном

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

«Ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Еммануелем Макроном у форматі нормандська трійка», – заявив посол.

Нагадаємо, США вже долучились до нормандського формату – Арестович.

Як заявив нещодавно Макрон: «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

Крім того, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Тим часом Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

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