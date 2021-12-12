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    Нормандська зустріч у Брюсселі може відбутися вже незабаром, але без Росії

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    Володимир Зеленський може провести зустріч нормандської трійки - Нормандська зустріч у Брюсселі може відбутися вже незабаром, але без Росії
    Володимир Зеленський може провести зустріч нормандської трійки
    фото з відкритих джерел

    Зеленський днями має шанс зустрітися із Шольцем та Макроном

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести в Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

    «Ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем і президентом Еммануелем Макроном у форматі нормандська трійка», – заявив посол.

    Нагадаємо, США вже долучились до нормандського формату – Арестович.

    Як заявив нещодавно Макрон: «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

    Крім того, Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

    Тим часом Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

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    Теги: Нормандський формат ЄС Путін посол Андрій Мельник Володимир Зеленський президент
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    Нормандська зустріч у Брюсселі може відбутися вже незабаром, але без Росії