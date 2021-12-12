Держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію

Ентоні Блінкен розповів, що, крім санкційного тиску, може сримати Росію

Газопровід «Північний–потік2» навряд чи почне функціонувати в разі загострення ситуації навколо України, трубопровід, по якому газ поки не йде, – це важіль впливу на Росію, заявив у неділю держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Якщо він (трубопровід) колись і почне функціонувати, вкрай малоймовірно і важко уявити, що це станеться, якщо Росія відновити агресію проти України, якщо вона знову почне діяти», – сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC.

Він підкреслив, що російському лідеру Володимиру Путіну варто брати до уваги дану обставину при плануванні своїх подальших дій.

Глава американської дипломатії зазначив, що прямо зараз по «Північному потоку–2» не проходить газ.

«Насправді, це важіль впливу на Росію, оскільки президент Путін хоче, щоб через цей трубопровід почав надходити газ», – додав Блінкен.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку–2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

«Ми займаємо вкрай очевидну позицію. Ми прагнемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Треба усвідомлювати, що будуть наслідки в разі супротивного», – сказав Шольц.

Додамо, що колишній посол США в Україні впевнений, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

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