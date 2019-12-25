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    Думки вголос

    Влада і реформи: До чого можуть призвести рішення Зеленського

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Влада і реформи: До чого можуть призвести рішення Зеленського

    В Україні склалася стара політична традиція

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    аждый новый президент хочет укрепить институт президента и свой режим личной власти под видом прогрессивных реформ. При этом никто из них не пытается объяснить народу, зачем ему так много полномочий и обижаются на встречные вопросы об угрозе узурпации власти или отсутствии внятного публичного плана реформ.

    Особенно много подозрений вызывает та спешка или таинственность, с которой возникают эти сырые законопроекты, укрепляющие чью-то власть и богатство, но не имеющие прямого отношения к реформам или демократии. Так поступали бывшие президенты. На это путь «случайно» вступил и президент Украины Зеленский.

    Все эти «рыхлые» законопроекты, которые внезапно «извергаются из недр» Офиса президента Украины от имени Зеленского - о земле, Донбассе, децентрализации, ГБР, прокуратуре и другие, не понятные, ни народным депутатам, ни украинскому обществу и упираются в один и тот же вопрос: где ваша публичная программа реформирования Украины, принятая обществом и которая нуждается в такой концентрации власти. Покажите четкий политический курс, который будет проводится в стране в ближайшие три года. И тогда будет понятен смысл и последовательность, логика проводимых реформ.
    Как, например, в тяжелейшем, для Великобритании, случае с «Брекситом». Борис Джонсон бы последователен и честен с британскими избирателями, а не говорил как наш политик , кокетливо: я вам ничего не должен. А сам, сразу же после выборов, бросился продавать землю, разрушать Конституцию и накапливать власть. Сенсационная победа Консервативной партии Джонсона на последних выборах в Великобритании показала, что избиратели любят и ценят последовательность, ясность и открытость политических целей партий. Другой пример -многочисленный уличные бунты в Париже , которые являются главной политической проблемой президента Франции показали, что благодаря «методу Макрона-Зеленского» можно стать даже президентом страны, но нельзя долго обманывать людей или делать то, что не обещал на выборах, чтобы не спугнуть избирателя.

    Пока украинское общество еще верит в «добрые намерения» президента Зеленского, но оно явно не намерено терпеть над собой квази-реформы методом «проб и ошибок» или в результате каких-то тайных договоренностей с зарубежными «пользователями». Нельзя начинать любую реформу, не зная ее вероятных результатов и непредсказуемых последствиях для страны. Тем более, нельзя экспериментировать с Украиной, особенно во время войны с могущественным соседом, который использует любой промах украинской власти в своей стратеги «управляемого хаоса».

    Легкомысленное отношение окружения украинского президента к общественному мнению и «качеству выпускаемой продукции» - от скандальных заявлений, кадровых назначений до откровенно слабых законопроектов, может привести к политической «дереализации» Зеленского, когда народ перестанет замечать, обращать внимание на своего президента, а не просто критиковать или издеваться над ним в фотожабах над ним и его друзьями, «фриками –самокатчиками». Мы ведь не хотим, чтобы вместо вечно жизнерадостного президента Зеленского было «пустое место», заполняемое энергией и жадностью его окружения. А «президент- семулякр» Зеленский - это для судьбы украинского государства гораздо хуже, чем президент-уголовник или президент-олигарх.

    Отсутствие честности и открытости в «реформаторских играх» власти с народом –слишком рискованный стиль управления страной, измученной войной и тяжелым экономическим кризисом.

    Кажется, что пока в Офисе президента нет ни одного влиятельного «политика», который бы понимал, что любая самая благая реформа, не обеспеченная народной поддержкой закончится плохо, как для ее инициаторов и таинственных «выгодополучателей», так и для Украины. Никто из самоуверенных менеджеров, продюсеров и бизнесменов в Офисе президента до сих пор не поняли простой истины, что условием успеха любой реформы является, не внезапность или скорость принятия решений, а ее легитимность в глазах народа, без чего невозможно терпение и мобилизация украинского общества, особенно на первом, тягостном этапе реформирования.

    Отсутствие легитимности проводимой реформы не менее опасно, чем ее провал.

    И тогда уже никто, кроме «всесильного» президента-симулякра и его необычного окружения, не будет нести персональную ответственность за очередной, острый социально-политический кризис в стране, при угрюмом ожидании, измученного реформаторскими экспериментами, народа.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Конституція політика Володимир Зеленський
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