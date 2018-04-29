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    Думки вголос

    Як у Кремлі поставились до революційних подій у Вірменії

    Вірменія - це нові приниження і конфлікти для Росії і Путіна
    Мовою оригіналу По мнению Кремля, везде, где больше ста человек собираются и обсуждают острые проблемы, в странах бывшего СНГ,– это скрытая провокация против Путина, это потенциальные враги России. Везде, где люди радуются свободе и перспективам изменений - это начало Майдана. Везде, где люди забывают, хоть на неделю, смотреть российское
    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Вчора, 21:33
    • Розсилка
    <span>Протести у Вірменії</span>
    Протести у Вірменії

    Вірменія - це нові приниження і конфлікти для Росії і Путіна

    Мовою оригіналу

    По мнению Кремля, везде, где больше ста человек собираются и обсуждают острые проблемы, в странах бывшего СНГ,– это скрытая провокация против Путина, это потенциальные враги России. Везде, где люди радуются свободе и перспективам изменений - это начало Майдана. Везде, где люди забывают, хоть на неделю, смотреть российское телевидение -это предатели и враги Кремля и с ними надо бороться. Поэтому, Кремль обречен на подозрительность («рука Вашингтона») и враждебное отношение к любой форме социально-политического протеста и изменений в соседних странах. В лучшем случае, первая реакция Кремля, высокомерно-угрожающая: никуда они от нас не денутся и мы всех задавим.

    Не справившись с украинским Майданом, Кремль с ужасом понимает, что и Армения – это новые унижения и конфликты для России и Путина. Даже если Кремлю удастся перехватить инициативу, украсть победу армянского народа, как в Украине после Майдана, Путин все равно не будет спокоен и доволен. Точно так, как ценой оккупации Крыма и Донбасса, Кремлю удалось украсть победу Майдана у украинского народа и поставить у власти худших из самых подлых, циничных и жадных украинских политиков-бизнесменов. Но и эти украинские премьеры-бизнесмены, президенты-олигархи, депутаты, министры-коррупционеры, вынуждены дистанцироваться от Москвы и искать себе новых хозяев. Ибо они прекрасно понимают, в союзе с «путинской Россией» у них нет будущего.

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    И Путин прекрасно понимает, что ничего кроме угроз, подкупа, интриг и провокаций, ему нечего предложить Армении, Казахстану, Белоруссии. Тем более- Украине. Это прекрасно понимает и «пятая колона» в Украине и пророссийские СМИ. «Путинская Россия», как когда- то «николаевская Россия», превратилась в жандарма всей Евразии. От Великобритании до Кореи Кремль проводит агрессивную политику расколов и охранительства,консервации, ради сохранения худших традиций времен холодной войны.

    События в Армении остро поставили перед Путиным самый болезненный вопрос его власти, как жить и властвовать дальше. Будущее самой России постоянно сокращается, как «шагреневая кожа». Парадокс, - у России есть могучая история и куцее будущее. И то, что угрожало только Украины, сейчас является реальной угрозой и перспективой самой России. Поэтому Путин хорошо понимает, что у Кремля нет общего будущего с Украиной, Казахстаном, Грузией и Арменией. Даже покорная Белоруссия готовит побег из путинского будущего. Она не может ему отдаться, ибо хочет иметь будущее и сотрудничать со всем миром, а не оказаться в «осажденной крепости» вместе с Россией. 

    Именно отсутствие привлекательного будущего для своих стран заставляет даже самых терпеливых сторонников России и друзей Путина дистанцироваться от политики Кремля. Тоже самое, объективно, ждет и Армению. Ее не устраивает «украинский путь» предательства местных политиков-олигархов Майдана, но и «бархатной революции» тоже не будет. Для этого в Армении должен быть свой авторитетный и честный Вацлав Гавел, а не какой-нибудь местный Порошенко или должны быть традиции демократического развития, как в Чехии. Но так как этого всего нет, то Армении предстоит почувствовать на себе весь арсенал подлой политики Кремля, которому нечего терять и нечего предложить привлекательного для Еревана. Зато есть чем интриговать, угрожать и мстить. Кремлю, ради сохранения своего консервативного влияния в этом регионе не жалко Армении. И, потом, не говорите, что мы вас не предупреждали.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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