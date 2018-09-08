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    Думки вголос

    Чого бояться на окупованій частині Луганщини після вбивства Захарченка

    • Яна Вікторова

      Викладач, місто Луганськ

    • Розсилка
    Чого бояться на окупованій частині Луганщини після вбивства Захарченка

    Багато людей на смерть Захарченка реагують як на фінал «внутрішніх розборок»

    Вбивство лідера самопроголошеної «ДНР» Олександра Захарченка спровокувало підвищені заходи безпеки і нові страхи серед жителів так званої «ЛНР». Вони дедалі більше бояться швидкої слави та публічності, воліючи здалеку спостерігати за боротьбою за владу та гроші.

    У п'ятницю стало відомо, що Захарченка вбили. Перша думка - «качка»!

    Гарячково почала шукати в інтернеті підтвердження. Розіслала новину друзям. Хтось відповів відразу: шукай підтверджень на телебаченні, не вір інтернету.

    У російських новинах дійсно оголосили, що Донбас після Кобзона втратив ще одну «сильну особистість» - Олександра Захарченка.

    Його смерть підтверджували багато ресурсів. І вже з вечора п'ятниці по одному з російських новинних каналів в режимі онлайн почалася безкінечна передача про Захарченка: старі інтерв'ю з ним, відео з місця вибуху, нагадування про інші гучні вбивства на Донбасі.

    Трансляція повторювалася по колу. Загальний посил зводився до одного - це диверсія «українських спецслужб за сприяння Америки».

    Заходи безпеки

    А вже вранці в суботу за вікном почули специфічні звуки сирен міліції. Посилили огляд транспорту та роботу блокпостів.

    Ми все це вже проходили після підриву машини Плотницького в серпні 2016, а також загибелі начальника управління «народної міліції ЛНР» Олега Анащенко в лютому 2017 року.

    Після такого на всіх перехрестях з'являються люди в формі. Вони вибірково зупиняють машини, перевіряють документи і багажники, але здебільшого спостерігають за дотриманням правопорядку на дорогах.

    Майже всі думають, що нікого насправді не знайдуть, але на вуха піднімуть всі підрозділи - шукати, допитувати та оглядати.

    Після замаху на Плотницького, кілька днів потому, слідчі продовжували оглядати кущі біля дороги, в яких нібито встановили вибуховий пристрій і які одразу ж вирізали.

    Що міг знайти в цих кущах слідчий три дні потому - після того, як їх зрізали? Але в цьому вся схема роботи після таких замахів. Нічні наради, оперативні виїзди, версії, але підсумок розслідування зазвичай один - робота невловимої диверсійної групи.

    Новий серіал

    Між собою люди на ці гучні вибухи реагують по-різному: по-людськи шкодують, розуміючи, що, коли розправляються з кимось одним, гинуть часто випадкові люди, що опинилися поряд.

    За кілька годин після замаху на Плотницького моя мама їхала у справах по цій же дорозі. І їхня маршрутка заплуталася в обірваних електропроводах на місці вибуху. Ситуація була критичною. З тісної маршрутки вискочили чоловіки і, чим могли, відсунули дроти, щоб машина змогла виїхати.

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    За чотири роки історія знає чимало прикладів того, коли в таких гучних підривах гинули випадкові перехожі. Але що, ймовірно, здивує - багато хто просто з цікавістю спостерігає за тим, що відбувається, як за серіалом чи реаліті-шоу.

    Ніхто не питав думки «республіканців», коли Плотницький втік з «ЛНР». Ніхто не питав, що думають про призначення Пасічника...

    Тому багато людей на смерть Захарченка реагують як на фінал «внутрішніх розборок», коли можновладці не поділили між собою або владу, або гроші.

    В «ЛНР» можна було час від часу почути нотки заздрості щодо жителів «ДНР». Мовляв, у них і гуманітарка регулярно від Ахметова, і квитки в театр дають безкоштовно, і зарплати вищі, і життя краще.

    Багатьом дійсно здавалося, що в «ДНР» життя краще завдяки тому ж Захарченку.

    Заробляти менше і жити довше

    Якось під час розмови про одного з наших спільних знайомих, який на контрабанді начебто злетів за ці чотири роки до статусу місцевого мільйонера, моя приятелька прокоментувала ситуацію так: «Зараз можна стати знаменитим за п'ять хвилин і прожити теж всього п'ять хвилин. Краще триматися в тіні, якомога далі від політики, влади. Заробляти менше і жити довше».

    Так зараз вважає дуже багато людей, спостерігаючи, як стрімко злітають і обриваються ці життя.

    Є версія місцевого телеканалу про те, що хтось прибирає «кращих людей», таких як Мозговий, Дрьомов, Гіві, Моторола та інші.

    Мовляв, комусь містичному і невидимому невигідно, щоб були живі ті, хто пройшов все з самого початку, знав все і вірив в перемогу цієї справи.

    Але під цим «кимось» розуміють як місцевих незадоволених, так і російських або українських замовників.

    Джерело: ВВС Україна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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