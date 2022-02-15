Намір Росії визнати «ДНР» та «ЛНР» – крок до війни

Пропозиція визнати незалежність «ДНР-ЛНР» – це пропозиція грубо порушити Мінські угоди

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В своем «личном мнении гражданина России» Рамзан Кадыров обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины».

Во-первых, уточним: под обоими «минскими соглашениями» – как в сентябре 2014 года, так и в феврале 2015 года, – нет ни подписи Президента России, ни подписи действовавшего на тот момент Президента Украины.

Под ними подписались участники Трехсторонней Контактной группы: посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Л.Д. Кучма, посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов, а также А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий без указания их должностей.

А во-вторых, нарушить непрерывно декларируемую Путиным, Лавровым, Захаровой и другими официальными лицами необходимость выполнения Минских соглашений завтра, 15 февраля, собирается не Зеленский, а Государственная Дума.

На ее рассмотрение вынесены два проекта постановлений об обращении к российскому президенту. В одном, подготовленном КПРФ, сразу предлагается признать самозванные «ДНР-ЛНР», в другом, внесенном единороссами, предлагается сперва провести консультации с МИД по этому вопросу.

Нетрудно увидеть, что предложение признать независимость «ДНР-ЛНР» – это предложение грубейшим образом нарушить Минские соглашения, где Донецкая и Луганская области признаются территорией Украины.

Предположение о том, что в этом вопросе коммунисты и единороссы решились пойти против Путина, может быть только ненаучной фантастикой. Или не так уж, с точки зрения Кремля, и обязательны для выполнения эти соглашения?

Признание «ДНР-ЛНР» – и даже намерение это сделать, – это шаг к войне.

Джерело: Эхо Москвы

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