Путін нічого не робить, щоб вивести російських найманців з окупованого Донбасу

Це не НАТО розширюється на схід. Це колишні сусіди Росії по СРСР біжать на захід

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С ухмылкой цитируя президенту Франции Макрону скабрезную частушку (остроумие, достойное питерской подворотни), президент России Путин в очередной раз произносит мантры о Минских соглашениях, которые Украина должна выполнять.

Напомню один из главнейших пунктов этих соглашений.

«Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп».

Этот пункт сформулирован без всяких предварительных условий.

Никаких иностранных вооруженных формирований и наемников, кроме российских, в том числе якобы «отпускников», и «отставников», и никакой иностранной военной техники, кроме российской, на территории марионеточных «ДНР-ЛНР» нет.

Но президент Путин и пальцем не шевелит, чтобы вывести их оттуда.

Все военизированные структуры марионеточных «республик» – «народные милиции» и прочие, – с точки зрения законов Украины (а «ДНР» и «ЛНР» – это Украина, если кто вдруг забыл) являются именно что «незаконными группами».

Но президент Путин ни словом не говорит о необходимости их разоружения.

Зато в ДНР-ЛНР раздаются российские паспорта (о чем нет ни слова в Минских соглашениях), и в «Единую Россию» принимаются главари ДНР-ЛНР.

И единоросс Вяткин, пробивая в Госдуме идею «дистанционного электронного голосования», существенно облегчающего фальсификации, заявляет, что ДЭГ необходимо, потому что это «единственная возможность проголосовать для граждан России, живущих в «ДНР» и «ЛНР».

И Геннадий Зюганов уверяет, что инициативу КПРФ о признании Россией «ДНР» и «ЛНР» (о чем, опять же, ни слова в Минских соглашениях) поддерживают все фракции Госдумы…

Изменить ситуацию хоть и трудно, но можно.

Еще пять лет назад «Яблоко» предлагало свой план урегулирования ситуации на востоке Украины.

И ключевым его пунктом было – вывод оттуда всех подразделений российских вооруженных сил; прекращение военной, финансовой, дипломатической и иной поддержки сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

Кремль сделал вид, что не услышал. И продолжал одной рукой поддерживать марионеточные «республики», а другой – разжигать ненависть к Украине.

Сегодня к этому добавилась небывалая концентрация российских военных на границе с Украиной и не прекращающиеся угрозы ответить на якобы готовящиеся «провокации» с украинской стороны. Так, что сразу вспоминаются слова «Майнильский инцидент» – если кто хорошо учил историю…

Последнее.

Это не НАТО расширяется на восток.

Это бывшие соседи по СССР бегут на запад – для защиты от вооруженного до зубов соседа, уверяющего, что «его границы нигде не заканчиваются».

Джерело: Эхо Москвы

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