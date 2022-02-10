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    Думки вголос

    Путін нічого не робить, щоб вивести російських найманців з окупованого Донбасу

    • Борис Вишневський

      Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

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    Путін ні словом не говорить про необхідність роззброєння бойовиків - Путін нічого не робить, щоб вивести російських найманців з окупованого Донбасу
    Путін ні словом не говорить про необхідність роззброєння бойовиків

    Це не НАТО розширюється на схід. Це колишні сусіди Росії по СРСР біжать на захід

    Мовою оригіналу

    С ухмылкой цитируя президенту Франции Макрону скабрезную частушку (остроумие, достойное питерской подворотни), президент России Путин в очередной раз произносит мантры о Минских соглашениях, которые Украина должна выполнять.

    Напомню один из главнейших пунктов этих соглашений.

    «Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп».

    Этот пункт сформулирован без всяких предварительных условий.

    Никаких иностранных вооруженных формирований и наемников, кроме российских, в том числе якобы «отпускников», и «отставников», и никакой иностранной военной техники, кроме российской, на территории марионеточных «ДНР-ЛНР» нет.

    Но президент Путин и пальцем не шевелит, чтобы вывести их оттуда.

    Все военизированные структуры марионеточных «республик» – «народные милиции» и прочие, – с точки зрения законов Украины (а «ДНР» и «ЛНР» – это Украина, если кто вдруг забыл) являются именно что «незаконными группами».

    Но президент Путин ни словом не говорит о необходимости их разоружения.

    Зато в ДНР-ЛНР раздаются российские паспорта (о чем нет ни слова в Минских соглашениях), и в «Единую Россию» принимаются главари ДНР-ЛНР.

    И единоросс Вяткин, пробивая в Госдуме идею «дистанционного электронного голосования», существенно облегчающего фальсификации, заявляет, что ДЭГ необходимо, потому что это «единственная возможность проголосовать для граждан России, живущих в «ДНР» и «ЛНР».

    И Геннадий Зюганов уверяет, что инициативу КПРФ о признании Россией «ДНР» и «ЛНР» (о чем, опять же, ни слова в Минских соглашениях) поддерживают все фракции Госдумы…

    Изменить ситуацию хоть и трудно, но можно.

    Еще пять лет назад «Яблоко» предлагало свой план урегулирования ситуации на востоке Украины.

    И ключевым его пунктом было – вывод оттуда всех подразделений российских вооруженных сил; прекращение военной, финансовой, дипломатической и иной поддержки сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

    Кремль сделал вид, что не услышал. И продолжал одной рукой поддерживать марионеточные «республики», а другой – разжигать ненависть к Украине.

    Сегодня к этому добавилась небывалая концентрация российских военных на границе с Украиной и не прекращающиеся угрозы ответить на якобы готовящиеся «провокации» с украинской стороны. Так, что сразу вспоминаются слова «Майнильский инцидент» – если кто хорошо учил историю…

    Последнее.

    Это не НАТО расширяется на восток.

    Это бывшие соседи по СССР бегут на запад – для защиты от вооруженного до зубов соседа, уверяющего, что «его границы нигде не заканчиваются».

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі НАТО Мінські угоди Путін
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    Путін нічого не робить, щоб вивести російських найманців з окупованого Донбасу