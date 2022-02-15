Посол України в Болгарії назвав єдину річ, яка може зупинити Росію

Вимога Кремля не приймати окремі країни в НАТО є неприйнятною

Росія намагається переглянути європейську архітектуру безпеки, тому вимога так званого «нейтралітету» для України є нерелевантною умовою й спробою посилити свій вплив в Європі. Водночас Україна продовжує розраховувати на дипломатичні шляхи протидії російській агресії, але готова захищатися. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Болгарія Віталій Москаленко під час онлайн-заходу The New Geopolitics Research Network, передає кореспондент «Главкома».

«Питання не в тому, щоб Україна залишалася нейтральною, а в тому, що Росія загрожує європейській безпеці й намагається переглянути встановлені кордони. Єдина річ, яка може зупинити Росію – це спільна позиція демократичного світу. Але ми готові захищатися, бо ми вже добре знаємо, що може статися, якщо Захід цього не зробить», – сказав Віталій Москаленко.

Водночас, за його словами, вимога Кремля не приймати окремі країни в НАТО є неприйнятною.

Москаленко також додав, що Україна покладається на сценарії захисту, але й продовжує розраховувати на активну дипломатію та санкційну політику.

«Ми маємо дані про збільшення військ на кордонах України і цей тренд посилюється… Росія посилює військову присутність щоденну і збільшує присутність в Криму. Ще однією проблемою є війська у Білорусі – де зараз проходять спільні російсько-білоруські військові навчання. НАТО називає ці навчання найбільшими з часів розпаду СРСР та Холодної війні», – сказав Москаленко.

Він додав, що ситуація загострюється і в акваторії Чорного та Азовського морів. «Російське керівництво не відкидає можливості агресивних дій щодо України», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, президент США і прем'єр-міністр Великої Британії обговорили питання координації дій задля стримування Росії, а також готовність до введення проти неї потужних санкцій у разі потреби.

Наапередодні Зеленський попросив Байдена якнайшвидше приїхати в Україну. Також Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

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