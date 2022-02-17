Російські депутати взяли війну на себе

Держдума запропонувала Путіну визнати «ДНР» та «ЛНР» і тим знищити Мінські угоди

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351 голосом «за» Госдума приняла обращение к президенту России о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Принят проект, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Другой проект – внесенный двумя депутатами-единороссами и предполагающий перед направлением предложения президенту проведение консультаций с МИД России, набрал лишь 310 голосов.

Единороссы голосовали за оба проекта, коммунисты, «эсеры» и ЛДПР – только за первый, «Новые люди» – только за второй. Хотя суть их, по большому счету, одинаковая.

Постановление Госдумы от 15 марта 1996 года – об объявлении не имеющими юридической силы Беловежских соглашений – осталось в истории лишь анекдотическим эпизодом, который сегодня вспоминается разве что в связи с программой «Куклы». И оно не имело никаких политических последствий – в отличие от нынешнего, которое может их иметь.

Мяч теперь на стороне Владимира Путина – окончательное решение за ним.

Но даже если он откажется поддерживать это решение, продолжать исполнять традиционные для российской власти мантры о нежелании Украины выполнять Минские соглашения будет куда сложнее. Потому что теперь эти соглашения если не дезавуированы совсем, то очень серьезно подорваны.

И в сентябре 2014 года («Минск-1»), и в феврале 2015 года («Минск-2») в документах, подписанных Трехсторонней контактной группой (посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Л.Д. Кучма, посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов, а также А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий без указания их должностей), Донецкая и Луганская области признаются территорией Украины.

Признание их, как написано в обращении, «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», означает отказ от ключевого положения Минских соглашений.

И даже выдвижение такого предложения – в качестве официального обращения парламента к президенту – наносит по соглашениям серьезный удар.

Да, вполне возможно, что перед нами двухходовка: сперва парламент выступает в роли «злого следователя», а потом президент – в роли «доброго». И заявляет: да, оценки разделяю, чувства понимаю, но чтобы не обострять ситуацию, пока это решение преждевременно.

Собственно, Путин уже нечто подобное, хотя и обтекаемо, заявил: мол, «депутаты ориентируются на общественное мнение, в нашей стране большинство сочувствует жителям Донбасса, я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего нужно из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

И Дмитрий Песков заявил, что «наши люди очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, но Москва остается приверженной Минским соглашениям».

Конечно, говоря о большой обеспокоенности российских граждан проблемами Донбасса, Песков сильно преувеличивает: в сентябрьском (2021 год) опросе «Левада-центра»* зафиксировано, что их волнует совсем другое.

А именно

рост цен (58%),

бедность (40%),

коррупция (39%),

безработица (36%),

социальное расслоение (26%),

недоступность медицины (23%)

и так далее.

Никакого «Донбасса» нет даже близко – по крайней мере, в пределах 3%.

И заявление депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева о том, что «народ России поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», выглядит на фоне этих цифр взятым с очень высокого потолка…

Что же касается приверженности соглашениям, то ранее подписанные Россией соглашения (причем, в отличие от минских, имеющие статус международных договоров), касающиеся территориальной целостности Украины в границах 1991‒2013 годов, оказались в 2014 году мало что значащими. А когда в Госдуме (и не только) декларируют, что «ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики», остается не выполненным новыми украинскими властями», стоит напомнить один из главнейших пунктов этих соглашений, который отказывается выполнять вовсе не Украина.

А именно – «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп».

Этот пункт в соглашениях, в отличие от ряда других, сформулирован без всяких предварительных условий.

Все военизированные структуры самопровозглашенных образований с точки зрения законов Украины (да и России, поскольку статью УК о наемничестве никто не отменял) являются именно что «незаконными группами». Но российские власти ничего не делают для выполнения этих пунктов соглашений. Вместо этого в «ДНР-ЛНР» раздаются российские паспорта (о чем нет ни слова в Минских соглашениях), и в «Единую Россию» принимаются «главы» «ДНР-ЛНР»…

Впрочем, не исключено и иное, кроме двухходовки, развитие событий.

Если выбор в Кремле, зашедшем в нагнетании ситуации слишком далеко, увидят только между двумя вариантами: либо военный конфликт с Украиной (против которого выступают даже многие сторонники его курса), либо признание «ДНР-ЛНР», позволяющее сохранить «хорошую мину при плохой игре» и представить происходящее как свою победу.

Это – куда более опасный вариант.

Хочется надеяться, что он не станет реальностью.

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Джерело: Новая Газета

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