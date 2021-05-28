Режими Путіна і Лукашенка стають все більше схожими один на одного

Кремль, можливо, розглядає Білорусію як полігон для випробувань методів боротьби з опозицією

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Наблюдая за Лукашенко, захватывающим самолеты с политическими противниками, имитируя заведомо ложные сообщения о «минировании», и отправляющим их в застенки своих спецслужб по вымышленным обвинениям, после чего демонстрируются их «признания», заставляющие вспомнить про 37-й год, понимаешь, что его режим готов применять абсолютно любые методы против политической оппозиции.

Уже даже «ХАМАС» – кровавая террористическая организация, – просит не «демонизировать» его сравнением с Лукашенко: что называется, приехали.

26 мая на заседании Законодательного Собрания я с трибуны назвал Лукашенко обезумевшим диктатором, которому плевать на международное право.

Мне тут же, как водится, отключили микрофон – но главное я сказать успел.

По сути, сегодня в в центре Европы создано террористическое государство, управляемое сошедшим с катушек и тормозов диктатором, имеющим немалую армию и ядерное оружие. И он открыто и нагло ведет себя в стиле «держите меня семеро», когда на вопрос «а вы псих»? отвечают «да, у меня и справка есть».

Скорее всего, без прямой поддержки российских властей Лукашенко не позволил бы себе ничего подобного. Именно Кремль обеспечивает ему как дипломатическое прикрытие (оправдывая любые его безумства), так и экономическую помощь.

И, возможно, рассматривает Белоруссию как полигон для испытаний методов борьбы с оппозицией.

Собственно, очень похожую готовность на применение любых методов этой борьбы мы видим в России: создание «эскадронов смерти», похищения, отравления и убийства оппонентов (в том числе, за пределами России) уже давно не удивляют.

Мы видим, как объявляют «террористами» тех, у кого показания выбиты пытками, а «экстремистами» – тех, кто ведет антикоррупционные расследования, требует честных выборов, политической конкуренции и легальной смены власти.

Именно это российская власть рассматривает как «экстремизм», принимая законы о массовом поражении несогласных с ней граждан в избирательных правах, причем придавая этому обратную силу – криминализуя поступки, совершенные тогда, когда гражданин не мог предполагать, что в будущем они будут объявлен наказуемыми.

Конституция и международные пакты? Нет, не слышали.

А если и слышали, то плевать хотели.

Право в нынешней России – это воля президента Путина, оформленная в виде закона, а не какие-то там ничего не значащие бумажки…

Фактически, идет постепенная криминализация любой оппозиционной деятельности, все больше приближающая Россию к Белоруссии.

Где Лукашенко официально заменил уведомительный порядок проведения публичных акций разрешительным, запретил журналистам освещать неразрешенные митинги, а гражданам запретил собирать деньги на оплату штрафов задержанным (!).

То есть, распоряжаться собственными деньгами, чтобы помочь тем, кто получил драконовские штрафы от белорусского режима.

Есть опасность повторения этого в России? Безусловно.

Послушная Дума, где проект закона о поражении «экстремистов» в избирательных правах вносили представители всех четырех фракций (не надо больше сказок о том, что Зюганов или Миронов с Прилепиным или Жириновский – это оппозиция), если понадобится, примет такие же законы за один день в трех чтениях.

Сходство российского и белорусского политических режимов становится все больше и больше.

Как две головы Дракона, они применяют все более похожие методы для своего сохранения и уничтожения демократических институтов и свобод.

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Джерело: Эхо Москвы

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