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    Думки вголос

    У Росії нащадки сталінських катів хочуть знищити тих, хто не дає забути про їхні злочини

    • Борис Вишневський

      Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

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    &laquo;Меморіал&raquo; нагадує всьому світу про злочини сталінського режиму - У Росії нащадки сталінських катів хочуть знищити тих, хто не дає забути про їхні злочини
    «Меморіал» нагадує всьому світу про злочини сталінського режиму

    Незмивна ганьба – тим, хто вимагає ліквідації «Меморіалу»

    Мовою оригіналу

    Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации «Международного Мемориала».
    Мол, они не ставили в каждой своей публикации клеймо «иностранный агент».

    За это одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить.
    Ее хотят уничтожить наследники сталинских палачей, чьи преступления «Мемориал» не дает забыть.

    Несмываемый позор – тем, кто требует ликвидации «Мемориала».
    Позор и презрение – тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение – четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ.

    Возможно, это все-таки заставит задуматься кого-то из адептов пресловутого «умного голосования» – готовых по свистку голосовать за одних пропутинских кандидатов, только чтобы не прошли другие. Ну нет между ними никакой принципиальной разницы!

    «Яблоко» шло на выборы, требуя вычеркнуть понятия «иностранных агентов» и «нежелательных организаций» из законодательства.

    И будет этого добиваться всеми своими силами.

    Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство «Меморіал» — товариство, яке займається збереженням пам'яті стосовно політичних репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахисною діяльністю.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія правозахисники СРСР Йосип Сталін
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    У Росії нащадки сталінських катів хочуть знищити тих, хто не дає забути про їхні злочини