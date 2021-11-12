У Росії нащадки сталінських катів хочуть знищити тих, хто не дає забути про їхні злочини

Незмивна ганьба – тим, хто вимагає ліквідації «Меморіалу»

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Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации «Международного Мемориала».

Мол, они не ставили в каждой своей публикации клеймо «иностранный агент».

За это одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить.

Ее хотят уничтожить наследники сталинских палачей, чьи преступления «Мемориал» не дает забыть.

Несмываемый позор – тем, кто требует ликвидации «Мемориала».

Позор и презрение – тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение – четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ.

Возможно, это все-таки заставит задуматься кого-то из адептов пресловутого «умного голосования» – готовых по свистку голосовать за одних пропутинских кандидатов, только чтобы не прошли другие. Ну нет между ними никакой принципиальной разницы!

«Яблоко» шло на выборы, требуя вычеркнуть понятия «иностранных агентов» и «нежелательных организаций» из законодательства.

И будет этого добиваться всеми своими силами.

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство «Меморіал» — товариство, яке займається збереженням пам'яті стосовно політичних репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахисною діяльністю.

Джерело: Эхо Москвы

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