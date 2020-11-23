Російські продуктові контрсанкції: знову відбомбилися по Воронежу

8 вересня, в день пам'яті блокади, в Петербурзі спалили 46 тонн сиру, масла і хамона

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Президент Владимир Путин своим указом продлил до конца 2021 года «контрсанкции» — запрет на ввоз в Россию мяса, птицы, мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов из стран ЕС, Швейцарии, США, Австралии, Канады, Украины и других.

При попытках ввоза — сыры, колбасы, яблоки, цитрусовые, помидоры, цыплят и прочую контрабанду будут беспощадно давить бульдозерами и сжигать в специальных печах.

Это, если кто забыл, в указе президента называется «специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (!)

Еще раз и медленно: сжигать и давить сыр, яблоки, апельсины и цыплят надо для обеспечения нашей же безопасности.

И это — в стране, где 20 миллионов человек — 15% населения, — живут ниже уровня бедности, получая доходы ниже прожиточного минимума.

Где на многие школьные (а также больничные) завтраки и обеды больно смотреть.

Где новогодний стол в детском хосписе накрывают только с помощью волонтеров.

И где отечественный «сырный продукт», изготовленный в порядке «импортозамещения», при попытке сделать с ним горячий бутерброд, испаряется в микроволновке без остатка, полностью переходя в газообразное состояние.

Зато безопасность на высоте — надежно защищена запретом на ввоз сыра и яблок.

8 сентября этого года в Петербурге сожгли 46 тонн сыра, масла и хамона.

Ровно в день памяти блокады.

Мысль — отдать эти продукты в детские дома или пенсионерам, живущим ниже черты бедности, — чиновникам в голову не пришла.

Ни малейшего ущерба странам, откуда запрещено ввозить продукты, путинские «антисанкции» не наносят.

Они наносят вред только российским гражданам, лишенным качественных продуктов.

Опять отбомбились по Воронежу.

Джерело: Эхо Москвы

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