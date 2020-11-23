Одини з найбільших виробників кераміки в Україні торгував в окупованому Криму ─ СБУ

СБУ виявила документи, що підтверджують бізнес в окупованому Криму, в офісах компанії у Києві та Харкові

Компанія створила на півострові філію за російським законодавством і сплачувала податки до бюджету РФ

Служба безпеки України блокувала роботу одного з провідних українських виробників кераміки, що торгував в окупованому Криму. Про це йдеться на сайті СБУ.

У СБУ поінформували, що під час обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території.

Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ.

«Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства», ─ йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції.