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    Думки вголос

    Партія, яка візьме до себе Авакова, здійснить електоральне самогубство

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

    •  glavcom.ua
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    За час перебування Авакова міністром нацполіція не спромоглася знайти ЖОДНОГО замовника нападів на громадських активістів - Партія, яка візьме до себе Авакова, здійснить електоральне самогубство
    За час перебування Авакова міністром нацполіція не спромоглася знайти ЖОДНОГО замовника нападів на громадських активістів

    Керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав «основу безпеки України»

    У день захисників і захисниць України Аваков вирішив, що має право роздавати вказівки ЗСУ.

    «Армія зобов’язана робити свою роботу» – видав «геніальну» стратегему ексміністр МВС.

    Як думаєте, Аваков це писав зі свого розкішного незадекларованого італійського палацу на 26 кімнат і площею в 566 м2?

    До речі, придбав його стратегісімус якраз у розпал україно-російської війни (2017 р.). Думаю, запланував там військову базу. Але це не точно.

    Особливо цінними є поради міністра, син якого лише на одній закупівлі вкрав у військових 14 млн.

    Вкрав з бюджету міністерства, очолюваного його татом-стратегісімусом.

    Свій «геніальний» план Аваков закінчує так: «Основою безпеки України, як показує наша історія, є відповідальний громадянин».

    Нагадаю, що за час перебування Авакова міністром нацполіція не спромоглася знайти ЖОДНОГО замовника нападів на громадських активістів. ЖОДНОГО.

    У розслідуванні інших злочинів нацполіція продемонструвала рівно такі самі «успіхи». Гарно в Авакова виходило хіба з переслідуванням ветеранів та активістів.

    Тож, керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав «основу безпеки України». У вільний від самозбагачення та політичних інтриг час.

    З нетерпінням чекаємо на електоральне самогубство партії, яке візьме до себе Арсена Авакова.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС ЗСУ Арсен Аваков корупція в Україні армія Італія
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    Партія, яка візьме до себе Авакова, здійснить електоральне самогубство