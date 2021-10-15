Партія, яка візьме до себе Авакова, здійснить електоральне самогубство
Керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав «основу безпеки України»
У день захисників і захисниць України Аваков вирішив, що має право роздавати вказівки ЗСУ.
«Армія зобов’язана робити свою роботу» – видав «геніальну» стратегему ексміністр МВС.
Як думаєте, Аваков це писав зі свого розкішного незадекларованого італійського палацу на 26 кімнат і площею в 566 м2?
До речі, придбав його стратегісімус якраз у розпал україно-російської війни (2017 р.). Думаю, запланував там військову базу. Але це не точно.
Особливо цінними є поради міністра, син якого лише на одній закупівлі вкрав у військових 14 млн.
Вкрав з бюджету міністерства, очолюваного його татом-стратегісімусом.
Свій «геніальний» план Аваков закінчує так: «Основою безпеки України, як показує наша історія, є відповідальний громадянин».
Нагадаю, що за час перебування Авакова міністром нацполіція не спромоглася знайти ЖОДНОГО замовника нападів на громадських активістів. ЖОДНОГО.
У розслідуванні інших злочинів нацполіція продемонструвала рівно такі самі «успіхи». Гарно в Авакова виходило хіба з переслідуванням ветеранів та активістів.
Тож, керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав «основу безпеки України». У вільний від самозбагачення та політичних інтриг час.
З нетерпінням чекаємо на електоральне самогубство партії, яке візьме до себе Арсена Авакова.