Спецоперація Татарова проти України. Скандал, який вдалось загасити

Одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ

Історія про те, як представники влади зривали наше кандидатство в ЄС за три дні до історичного рішення

Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію.

Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються.

Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП.

Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася… САП

Депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому сама норма була декларативною – тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС.

І це ЗА ТРИ ДНІ до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом.

Нагадаю, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ.

Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства.

І це був останній приклад самоцензури ЦПК. Далі ми будемо розповідати все і одразу

Голосування за поправку – за лінком. Зверніть увагу, що ОПЗЖ не голосували повним складом. Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі.

Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну?

Війна війною, а бабло «по роспісанію».

Також Татарову підіграла проросійська частина «Слуг» на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектору України.

От така історія, друзі. Далі, на жаль, буде.

Джерело: блог Віталія Шабуніна

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