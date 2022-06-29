Спецоперація Татарова проти України. Скандал, який вдалось загасити
Історія про те, як представники влади зривали наше кандидатство в ЄС за три дні до історичного рішення
Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію.
Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються.
Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП.
Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася… САП
Депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому сама норма була декларативною – тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС.
І це ЗА ТРИ ДНІ до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом.
Нагадаю, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ.
Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства.
І це був останній приклад самоцензури ЦПК. Далі ми будемо розповідати все і одразу
Голосування за поправку – за лінком. Зверніть увагу, що ОПЗЖ не голосували повним складом. Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі.
Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну?
Війна війною, а бабло «по роспісанію».
Також Татарову підіграла проросійська частина «Слуг» на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектору України.
От така історія, друзі. Далі, на жаль, буде.
Джерело: блог Віталія Шабуніна