Міжнародний валютний фонд чекає від Зеленського виконання обіцяного

Дешеві гроші МВФ знову стають питаннями виживання

МВФ попередив про відплив капіталу і знецінення валюти на ринках, що розвиваються, (Україна серед них).

Тобто позики уряду на ринках коштуватимуть нам ще дорожче, а значить дешеві гроші МВФ знову стають питаннями виживання.

Вибачте, але тут я знову про САП: Банкова МВФ обманула, обіцявши призначити керівника якого ще в листопаді.

Це означає, що наступних позик не буде. Принаймні, до виконання цього зобов’язання з Меморандуму

Що далі буде з конкурсом далі?

Схоже, Банкова дасть відмашку своїм членам комісії таки затвердити переможця (Клименка), але потім збиватиме його незаконною (повторною) спецперевіркою. За результатами повторної спецперевірки в Клименка або заберуть доступ до держтаємниці, або рішенням суду скасують конкурс (через власне незаконність повторної спецперевірки).

Детальніше опишу цей сценарій потім. Його підготовка очевидна з вчорашньої новини Укрінформу від «джерел», які втулили журналістам очевидну брехню:

Брехня перша. «Джерело» спростувало проведення ОГП повторної спецперевірки. Я на власні очі бачив відповідні документи – повторна спецперевірка щодо, принаймні, Синюка проводиться точно.

Якщо спецпервірка не проводиться, то в чому проблема сказати про це офіційно? Отож.

Більше того, в інтерв’ю УП переможець конкурсу Клименко прямо заявив про спроби втягнути його в повторну (незаконну) спецперевірку.

Брехня друга. Автор стверджує, що Порядок роботи комісії передбачає повторну спецперевірку. В жодному пункті того Порядку (чи будь-якого іншого документу) немає про повторну спецперевірку.

Припустимо, ок повірити одному «джерелу» на слово (хоча ні разу не ок, звичайно), але ж писати відверту неправду про публічний (!) документ, навіщо?

Більше того НАЗК офіційно (не «джерелами» – офіційно) повідомило, що така повторна спецпервірка є незаконною.

Одним словом, незважаючи на критичну потребу України у фінансовій (МВФ) та військовій підтримці (США), команда Зеленського продовжує плювати їм в очі

Невже безпека своїх корупціонерів для Банкової важливіша, ніж безпека всіх українців? Якщо важливіша, то принаймні в цьому влада сьогоднішня гірша від попередників.

Порошенко свої обіцянки перед Заходом виконував. Так, під суспільним тиском, з бійкою, до останнього петляючи, але все ж виконував. Слава Богу, американці продовжують допомагати нам зброєю, незважаючи на обман українським президентом Байдена.

Зеленський, нагадаю, пообіцяв йому завершити конкурс п'ять місяців тому. Пообіцяв і обманув так само, як обманув МВФ.

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Джерело: блог Віталія Шабуніна

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