Чому Зеленський гірший за Порошенка

Порошенко хоча б дорожив своєю репутацією на Заході

Зеленський блокує призначення незалежного керівника САП, щоб захищати своїх корупціонерів?

Глава посольства США в України заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола конкурсу на керівника САП.

Меседж пані Квін озвучила підкреслено дипломатично проте максимально чітко. А головне – на всю країну: в ефірі п’ятничного Шустера.

Ніхто особливо не сподівається, що Зеленський схаменеться після цього чергового меседжу.

Його було озвучено публічно, щоб зафіксувати для Зеленського, що саме є причиною зміни ставлення до нього особисто.

Зафіксувати зміну, яка вже відбулася, і яку президент відчує вже найближчим часом.

Знаєте, чому такі конфліктні речі доводиться озвучувати на телевізійному шоу? Бо сказане там Зеленський точно почує.

І це клятий встид, що президент воюючої країни набагато уважніше слухає телешоу, ніж ТОП-диломатів на закритих переговорах.

До речі про телешоу: частина про блокування Зеленським конкурсу по САП гарно лягла на дискусію щодо відмазування владою Трухіна.

Тепер в масовій комунікації – це одна тема: Зеленський блокує призначення незалежного керівника САП, щоб захищати своїх корупціонерів (наприклад, Трухіна і Татарова).

Ця історія (як і її продовження) нищитиме головну електоральну принаду Зеленського – він інший, не такий, як його попередники.

Дійсно не такий – гірший. Бо при всі рівних Порошенко врешті розблокував голосування за антикорупційний суд, проти якого сам боровся кілька років.

Розблокував не тому, що перестав захищати своїх «Трухіних», а тому що дорожив своєю репутацією на Заході.

Зеленському на свою репутацію начхати. Схоже, що бенефіти від діяльності Трухіна/Татарова для нього важливіші, ніж повага лідерів Заходу.

Нас в ЦПК загалом репутація Зеленського хвилювала виключно в контексті Західної допомоги Україні.

Але останні тижні показали, що Західні союзники підтримуватимуть нас безвідносно їхньої думки про нашого президента.

І це прямо хороша новина, яка сильно розв’язує усім нам руки.

Джерело: блог Віталія Шабуніна

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