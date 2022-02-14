Улюблений суд Зеленського може відновити Януковича на посаді президента України

Якщо, не приведи Боже, улюблений суд Зеленського таки відновить Януковича на посаді, то збиратися треба буде не під ОАСКом, а на Банковій

Вчора пішов одинадцятий місяць з дня внесення Зеленським невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСКу

16-го лютого ОАСК розгляне позов Януковича про «незаконність» його усунення з посади президента.

Так, саме в день ймовірного вторгнення РФ (за повідомленням ЗМІ).

Нагадаю, що за всі рішення цього, пробачте, лайна під назвою «суд» персональну відповідальність несе Володимир Зеленський.

І, знаєте, цілком ймовірно, що суд позов Януковича таки задовольнить. Судіть самі:

1. ОАСК відкрив провадження всупереч процесуальним строкам: за законом – максимум півроку, а пройшло вже 8 років.

2. ОАСК відкрив провадження всупереч юрисдикції: за загальним правилом позови до Верховної Ради підсудні Верховному Суду.

Навіщо підставлятися і ризикувати, якщо потім не задовольнити позов (заради мішка грошей та гарантій від рускіх).

На користь цієї версії свідчить й суддя по справі: один з найдовіреніших людей голови ОАСКу – Ігор Качур.

Він же фігурант провадження НАБУ щодо спроби захоплення державної влади («плівки Вовка»).

Тож, якщо, не приведи Боже, улюблений суд Зеленського таки відновить Януковича на посаді, то збиратися, друзі, треба буде не під ОАСКом, а на Банковій.

І дії, і мотивація Вовка (і його зграї) очевидні: вони розуміють, що восени оновлена ВРП їх звільнить, а значить, НАБУ/САП/ВАКС їх точно посадять.

Тож до того часу їм треба:

згенерувати максимально кешу; гарантувати собі безпеку.

П.2 реалізувати можливо лише з рускіми, адже будь-де НАБУ вже з осені їх дістане.

Принагідно вітаю Зеленського і Вовка з їх ювілеєм – вчора пішов одинадцятий місяць з дня внесення Зеленським невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСКу.

Джерело: блог Віталія Шабуніна

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