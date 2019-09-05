Уряд придумав нові посади Коболєву та Вітренку - ЗМІ
Прізвище Вітренка фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, повідомило джерело
Уряд Олексія Гончарука розглядає можливість створення нової структури, що керуватиме системами газопроводів і ліній електропередач. Її планується організувати на базі системних операторів – компаній «Укртрансгаз» і «Укренерго», а також включити до її складу облгази.
Наявність таких планів виданню 5 вересня Mind підтвердили чотири співрозмовники, пов'язані з Кабміном, «Нафтогазом» і «Укртрансгазом».
За словами одного з них, на посаду керівника нового оператора, який сконцентрує функції щодо транспорту енергоносіїв, розглядається нинішній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. А ідея такої реорганізації відповідає загальній ідеології структурних змін, що відбуваються в системі державного управління з приходом команди Володимира Зеленського. А саме – посилення вертикалі влади та її концентрація, аби мінімізувати ризики можливих перешкод з боку опонентів у прийнятті рішень.
Новий транспортний оператор на енергоринку отримає контроль над фінансовими потоками від надання послуг з постачання природного газу і електроенергії. По суті, це ті «живі гроші», які здатні забезпечити компанії – природній монополії гарантований дохід від експлуатації стратегічної інфраструктури.
В уряді тривають дискусії про долю НАК «Нафтогаз України» як керуючої компанії, оскільки держхолдинг припинить своє існування в нинішньому вигляді. Ймовірно, він перетвориться на газового трейдера, а також збереже функції «постачальника останньої надії» на ринку газу.
Потенційні зміни в «Нафтогазі» припускають, що нові кар'єрні можливості відкриються перед Юрієм Вітренком. «Його прізвище фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, якому належить зайнятися великою приватизацією, – зазначив співрозмовник видання.
Відновити «велику приватизацію» Зеленський доручив під час наради в Офісі президента, що пройшла минулого понеділка. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств стратегічним інвесторам мають відбутися до 1 квітня 2020 року.