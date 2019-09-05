Уряд придумав нові посади Коболєву та Вітренку - ЗМІ



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв і виконавчий директор «Групи Нафтогаз» Юрій Вітренко

Прізвище Вітренка фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, повідомило джерело

Уряд Олексія Гончарука розглядає можливість створення нової структури, що керуватиме системами газопроводів і ліній електропередач. Її планується організувати на базі системних операторів – компаній «Укртрансгаз» і «Укренерго», а також включити до її складу облгази.

Наявність таких планів виданню 5 вересня Mind підтвердили чотири співрозмовники, пов'язані з Кабміном, «Нафтогазом» і «Укртрансгазом».

За словами одного з них, на посаду керівника нового оператора, який сконцентрує функції щодо транспорту енергоносіїв, розглядається нинішній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. А ідея такої реорганізації відповідає загальній ідеології структурних змін, що відбуваються в системі державного управління з приходом команди Володимира Зеленського. А саме – посилення вертикалі влади та її концентрація, аби мінімізувати ризики можливих перешкод з боку опонентів у прийнятті рішень.

Новий транспортний оператор на енергоринку отримає контроль над фінансовими потоками від надання послуг з постачання природного газу і електроенергії. По суті, це ті «живі гроші», які здатні забезпечити компанії – природній монополії гарантований дохід від експлуатації стратегічної інфраструктури.

В уряді тривають дискусії про долю НАК «Нафтогаз України» як керуючої компанії, оскільки держхолдинг припинить своє існування в нинішньому вигляді. Ймовірно, він перетвориться на газового трейдера, а також збереже функції «постачальника останньої надії» на ринку газу.

Потенційні зміни в «Нафтогазі» припускають, що нові кар'єрні можливості відкриються перед Юрієм Вітренком. «Його прізвище фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, якому належить зайнятися великою приватизацією, – зазначив співрозмовник видання.

Відновити «велику приватизацію» Зеленський доручив під час наради в Офісі президента, що пройшла минулого понеділка. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств стратегічним інвесторам мають відбутися до 1 квітня 2020 року.