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    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)

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    Григорій Коломойський тренується в складі&nbsp;&laquo;Дніпра&raquo; - Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Григорій Коломойський тренується в складі «Дніпра»
    Фейсбук

    Григорій Коломойський готується з «Дніпром» до нового баскетбольного сезону в Україні

    Син українського олігарха Ігоря Коломойського Григорій долучився до складу «Дніпра», який наразі готується в Литві до нового сезону баскетбольної Суперліги.

    Фото з тренування разом з Коломойським-молодшим опублікувала прес-служба клубу в соцмережі Фейсбук.

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    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
    Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)

    Григорій Коломойський – вихованець системи «Дніпра». Минулого сезону він перебував у клубі NCAA «Клівленд Стейт» та пробував зіграти в складі ізраїльської «Герцлії».

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