Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)



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Григорій Коломойський тренується в складі «Дніпра» Фейсбук

Григорій Коломойський готується з «Дніпром» до нового баскетбольного сезону в Україні

Син українського олігарха Ігоря Коломойського Григорій долучився до складу «Дніпра», який наразі готується в Литві до нового сезону баскетбольної Суперліги.

Фото з тренування разом з Коломойським-молодшим опублікувала прес-служба клубу в соцмережі Фейсбук.

Григорій Коломойський – вихованець системи «Дніпра». Минулого сезону він перебував у клубі NCAA «Клівленд Стейт» та пробував зіграти в складі ізраїльської «Герцлії».