Син олігарха Коломойського долучився до «Дніпра» (фото)
Григорій Коломойський тренується в складі «Дніпра»
Фейсбук
Григорій Коломойський готується з «Дніпром» до нового баскетбольного сезону в Україні
Син українського олігарха Ігоря Коломойського Григорій долучився до складу «Дніпра», який наразі готується в Литві до нового сезону баскетбольної Суперліги.
Фото з тренування разом з Коломойським-молодшим опублікувала прес-служба клубу в соцмережі Фейсбук.
Григорій Коломойський – вихованець системи «Дніпра». Минулого сезону він перебував у клубі NCAA «Клівленд Стейт» та пробував зіграти в складі ізраїльської «Герцлії».