Нацбанк вимагає розслідувати можливий тиск на Гонтареву



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Вночі 5 вересня в центрі Києва згорів автомобіль родини старшого сина Гонтаревої Фото: Інформатор

Інциденти, які сталися з Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, можуть свідчити про цілеспрямований тиск на колишню голову НБУ, заявили у Нацбанку

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Про це говориться у заяві Правління НБУ, яка 5 вересня опублікована на сайті Нацбанку.

«Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ», - підкреслюється у заяві.

Правління Нацбанку заявило, що розцінює це «як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання».

Правління НБУ звернулося до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування інцидентів, які стосуються Гонтаревої, і притягнути винуватців до відповідальності, а також забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку «як конституційних прав кожного українця».

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга».

Як повідомляв «Главком», нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона отримала переломи різного ступеню важкості.

Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великобританії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала в Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України, і за її головування відбулася націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку.

На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

На цьому тижні заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть у розкраданні та переказ в офшори коштів Укроборонпрому.