Генерал УПА, історію якого мають дізнатися українці

Фрагмент майбутньої книги про останнього Головного Командира УПА, генерала Василя Кука

Старший чоловік невисокого зросту щойно закінчив виступ і очікував запитань із залу. Тут були здебільшого старші люди, трохи молоді і зовсім мало середнього віку. За вікном зима, у приміщені теж холодно (опалення в державних інституціях в 1990-ті відключали через брак коштів), тож присутні не знімали верхнього одягу, молоді – кольорового, старші – здебільшого чорного та сірого. Лиш виступаючий стояв за трибуною у темному костюмі, під піджаком біла сорочка, комірець пов’язаний яскравою вишиваною стрічкою, що заміняла краватку. Він називав її герасівкою.

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Як завжди на таких зустрічах, після першого невпевненого питання, посипалися наступні. Їх було багато – про минуле і сьогодення, його і країни, про історію та політику. Чоловік ретельно відповідав на кожне, попри вже помітну втому, яка давалася взнаки – від початку заходу минуло понад дві години.

Це питання прозвучало останнім. Його зазвичай озвучували десь у кінці. Чи то через брак відваги, чи зумисно, аби зіпсути враження від усієї зустрічі. Задав чоловік середніх років, голосно, аби почули усі присутні:

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– А як так сталося, що звичайних повстанців вони розстрілювали, а головного командира УПА залишили живим? Чому вони не вбили вас?

Шум, який здійнявся після цих слів у залі, не дав жодного шансу для відповіді. Та й запитувач здається не чекав її. Розвернувся і вийшов із зали під обурені вигуки.

Чоловік на трибуні міг би відповісти і на це запитання, яке, напевно, часто задавав собі сам.

Хоч для цього потрібно було б переповісти усе своє довге життя. Розказати про боротьбу до і після полону, до незалежності, який присвятив життя і навіть після її здобуття. Бо він не спинявся навіть у дев’яносто з лишком. Продовжував боротися за свою правду про історію свого покоління. Публічні виступи в школах, університетах, військових частинах, громадських клубах, численні інтерв’ю для українських та закордонних медіа, писання статтей та видання книг про загиблих побратимів – ущент наповнювали його щоденний розклад, який витримав би не кожен молодик.

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Тому він, який постійно спонукав ще живих побратимів писати спогади, записував їх сам на диктофон, що завше носив із собою, шукав гроші на публікацію, не встиг написати власних. Ми так і не побачимо велику книгу мемуарів про велике життя, на обкладинці якої стоятиме ім’я Василь Кук.

Пам’ять про інших для нього була важливішою за власні спогади. І навіть у тих годинах розмов про його життя, які мені вдалося записати під час наших численних зустрічей в його маленькій квартирці на Дарниці, було мало Василя Кука. Він старанно пригадував імена та біографіі сотень діячів ОУН і УПА, з якими колись працював і боровся.

Лиш зрідка серед цих постатей виринала його власна. Іноді для цього треба було зумисно спрямовувати розповідь у бік до особистого. Проте ці записи, як і розмови з іншими істориками та журналістами, матеріали з його особистого архіву, в якому серед огрому паперів про інших, часом можна натрапити на щось саме Кукове, документи тих, хто намагалися його спіймати та знищити, дають можливість реконструювати його довге життя.

Тим самим продовжити і його роботу з відновлення пам’яті про унікальне покоління в нашій історії, вписування їх історій у загальну картину українського минулого ХХ століття.

Адже ця картина ніколи не буде повною без біографії Василя Кука.