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Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу
Мирославу Симчичу вручено орден «Золота Зірка»
фото з відкритих джерел

Сотенний УПА Мирослав Симчич провів в радянських таборах 32 роки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння сотенному УПА, політв'язню, Мирославу Симчичу Мирославу Симчичу звання Герой України. Відповідний указ, датований 14 жовтня, опубліковано на сайті президента.

«За героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Симчичу Мирославу Васильовичу – українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів», – зазначається у документі.

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу фото 1

У січні цього року героєві виповниться 100 років.

Факти з біографії Мирослава Симчича

Мирослав Симчич (Кривоніс) – військовий та громадський діяч, сотенний УПА, незламний політв'язень, почесний громадянин Коломиї та Львова.

Народився у 1923 році у селі Вижний Березів поблизу Косова на Прикарпатті. Закінчив Коломийський архітектурний технікум. У 1941 році вступив у юнацтво ОУН та воював проти німців у народній самообороні. Навесні 1944 року закінчив старшинську школу УПА і став командиром чоти, згодом – сотні.

У лютому 1945 року Кривоніс прославився у бою біля річки Рушір, де сотня "Березівська", у якій він командував чотою, перекривала дорогу підкріпленню, яке йшло на допомогу НКВДистам, оточеним у Космачі. Повстанці обрали дуже вдале місце для засідки, а перед приходом колони розібрали міст.

За словами Симчича, у цьому бою вони знищили понад 400 ворогів, але історики називають значно менше число – від 11 до 100 осіб, в тому числі - підполковника Олексія Дергачова.

У цьому бою повстанці втратили лише двох бійців, а Симчича було поранено в руку. Після тривалого лікування він повернувся у свою сотню. Був затриманий у 1948 році. Засуджений до 25 років таборів. Звільнений у 1963 році, проживав у Запоріжжі, у 1968 знову засуджений «за нововиявленими обставинами».

Провів в ув’язненні 32 роки. Був звільнений з таборів лише у 1985 році. Реабілітований лише у 2017 році.

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу фото 2
фото: espreso.tv

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисників України. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також звернувся до захисників і захисниць з нагоди свята і заявив, що українці поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.

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Теги: Володимир Зеленський указ Герой України ОУН-УПА

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