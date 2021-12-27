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    Думки вголос

    Путінський режим все більше нагадує сталінський

    Звинувачуючи Дмитрієва у вигаданих злочинах, російська влада насправді карає його за дослідження і публікацію фактів про злочини більшовизму - Путінський режим все більше нагадує сталінський
    Звинувачуючи Дмитрієва у вигаданих злочинах, російська влада насправді карає його за дослідження і публікацію фактів про злочини більшовизму

    Україна має спонукати міжнародну спільноту до боротьби за звільнення Юрія Дмитрієва

    Юрій Дмитрієв, людина, яка розповіла світові про Сандармох, отримав від російського «суду» новий жахливий вирок – 15 років позбавлення волі.

    Для 65-річного правозахисника, який уже 5 років перебуває в застінках путінського режиму, це, по суті, смертний вирок.

    Звинувачуючи Дмитрієва у вигаданих злочинах, російська влада насправді карає його за дослідження і публікацію фактів про злочини більшовизму.

    Путінський режим все більше нагадує сталінський.

    Україна, яка завдяки зусиллям Юрія Дмитрієва дізналася про те, як загинули і генії нашого розстріляного відродження, має спонукати міжнародну спільноту до боротьби за його звільнення.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим СРСР
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    Путінський режим все більше нагадує сталінський