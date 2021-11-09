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    Думки вголос

    Як захистити право на мову. Покрокова інструкція

    78% українців вважають українську мову своєю рідною - Як захистити право на мову. Покрокова інструкція
    78% українців вважають українську мову своєю рідною
    фото з відкритих джерел

    Право українців на власну мову у власній державі нарешті захищене законом

    Сьогодні – День української мови та писемності.

    Мови, яка об'єднує мільйони людей і робить їх українським народом. Мови, яка є нашою душею і водночас нашою зброєю, генетичним кодом нашої нації.

    Право українців на власну мову у власній державі нарешті захищене законом. Але щоб цей закон повсюдно виконувався, потрібні зусилля свідомих громадян.

    «Простір свободи» – рух добровольців підготував порадник «Як захистити право на мову?» – покрокову інструкцію, яка допоможе кожній людині контролювати виконання закону про мову і ширити український мовний простір.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон українці права громадян українська мова
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    Як захистити право на мову. Покрокова інструкція