Як захистити право на мову. Покрокова інструкція

Право українців на власну мову у власній державі нарешті захищене законом

Сьогодні – День української мови та писемності.

Мови, яка об'єднує мільйони людей і робить їх українським народом. Мови, яка є нашою душею і водночас нашою зброєю, генетичним кодом нашої нації.

Право українців на власну мову у власній державі нарешті захищене законом. Але щоб цей закон повсюдно виконувався, потрібні зусилля свідомих громадян.

«Простір свободи» – рух добровольців підготував порадник «Як захистити право на мову?» – покрокову інструкцію, яка допоможе кожній людині контролювати виконання закону про мову і ширити український мовний простір.

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Джерело: блог Володимира В'ятровича

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