Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону

Омбудсмен поскаржився, що російська пропаганда зробила з нього «мовного інквізитора і карателя»

В Україні за час дії мовного закону досі не штрафували його порушників. Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю сайту «Сьогодні».

Відсутність штрафів Кремінь пояснив проведенням «надзвичайно конструктивної роботи з людьми, які допустили помилку».

«Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними і шанобливо ставитися як до закону, так і до його виконання», – сказав він.

Кремінь також поскаржився, що російська пропаганда зробила з нього « мовного інквізитора і карателя».

За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео.

«Законом визначено, що ми можемо складати акти про порушення. А у випадках, коли таких порушень протягом року буде декілька і вони матимуть системний характер, ми зможемо накладати штраф. З 16 липня 2022 року такі штрафи можуть бути накладені на кожного громадянина, який свідомо системно порушує мовне законодавство», – пояснив він.

До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

Раніше мовний омбудсмен пропонував змінити назви міст, які носять «російськомовний характер».

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Також стався скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову.

Нагадаємо, в Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її.

Також у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.